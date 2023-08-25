ضبط عاطلين لحيازتهما 3 كيلو حشيش في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة، من ضبط (شخصين- مقيمان بالقاهرة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المـــرج.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,100 كيلو جـــــرام).

تفاصيل القبض علي المتهم

كانت البداية بورد معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تفيد تورط شخصين في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق حيث يتنقل بدراجة نارية لتوصيلها لهم عقب التواصل معهم هاتفيا.



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول يستخدم في التواصل مع عملائهما.



اعترف المتهمان بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها لتحقيق مكاسب طائلة، وأرشد عن مصدر الحصول على المخدر المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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