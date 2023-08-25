الجمعة 25 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

الأهلي اليوم، ظهور الصفقات الجديدة ومساعد كولر، والأحمر يواصل استعداداته لضربة البداية الأفريقية

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

الأهلي، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للموسم الجديد حيث استأنف الأحمر تدريباته أمس بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الكروي.

وشهد  مران الأهلي الأول مشاركة الوجوه الجديد المنضمة حديثًا إلى صفوف الفريق وهي إمام عاشور لاعب الزمالك الأسبق وميتلاند السابق بالإضافة إلى المغربي رضا سليم القادم من الجيش الملكي المغربي كما شارك لأول مرة كريم نيدفيد العائد من الإعارة بصفوف نادي فيوتشر.

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كما تواجد في مران الأهلي للمرة الأولى أيضا الأرجنتيني كارلوس بيرينجيز المدرب العام الجديد بالأهلي والذي جاء باختيار مارسيل كولر لينضم إلى الجهاز الفني للأهلي استعدادا للموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة سان جورج الأثيوبي منتصف سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا حيث يقص الأحمر شريط رحلة الدفاع عن لقبه الأفريقي عند مواجهة بطل أثيوبيا في ضربة البداية الأفريقية قبل أن يخوض بعدها الفريق أولى منافسات مسابقة الدوري.

الأهلي يوجه الشكر لسفارة النمسا في القاهرة 

ووجه النادي الأهلي الشكر لسفارة النمسا في القاهرة بعد تسهيل استخراج تأشيرات بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وينطلق معسكر الأهلي في النمسا يوم 28 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل ويتخلله خوض مباراتين وديتين الأولى ستكون يوم 31 أغسطس والثانية ستكون يوم 5 سبتمبر المقبل.

النادي الأهلي 

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه. 

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي: 

خالد بيبو: مدير الكرة 

مارسيل كولر: مديرا فنيا
كارلوس بيرنجير: مدربا
هارالد جامبيرلي: مدربا
سامى قمصان: مدربا
ميشيل يانكون: مدرب حراس
أندريس أندويا: مخطط أحمال
ياسين ميكارى: محلل أداء

وكان النادي الأهلي تلقى إخطارا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل. 

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبا وفقا للوائح المنظمة للبطولة. 

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد. 

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلي خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي. 

 

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