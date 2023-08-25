5 نصائح يجب على الأمهات اتباعها مع الطفل الرضيع

تحرص كل أم لديها طفل رضيع على القيام العديد من الواجبات تجاهه خاصة أنه لا يستطيع أن يعبر عن ما يحتاجه سوى بالبكاء فقط.

وقد تجهل بعض الأمهات الذين لديهم طفل لأول مرة بعض الأمور التي يحتاجها الطفل ما يعرض الطفل لمشكلات عديدة.

5 نصائح يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه على الأمهات اللاتي يخضن التجربة لأول مرة مع أول طفل أن يعلموا بأن هناك 5 ضروريات يجب اتباعها مع الطفل الرضيع، منها:-

Advertisements

أن تكون الرضاعة وقت وقدر ما يريد الطفل، وتجشؤ الطفل بعد الرضاعة ضرورة، بالإضافة إلى متابعة الوزن للتأكد من أن لبن الرضاعة يكفى الطفل أم لا.

يجب الحمام الطفل يوميا فى فصل الصيف، ويوم بعد يوم فى الشتاء.

العناية بمنطقة الحفاض، من حيث التشطيف بماء دافئ، والتنظيف، في كل مرة تغيير للحفاض، ووضع دهان لمنع املاح البول والبراز من الالتصاق بالجلد.

فيتامين د3، 400 وحدة يوميا حتى عمر ١٢ شهرا ثم ٦٠٠ وحدة يوميا حتى عمر 3 سنوات، أمر ضروري للحفاظ على تقوية عظام الطفل ونموه بشكل صحى.

اللعب مهم بين الطفل وأمه حيث يرتبط الطفل بأمه والحفاظ على نموه العقلى، وهذا يكون أثناء الرضاعة، حيث يجب اللعب معه والحديث إليه ووضعه فى سريره حتى يعتاد على ذلك.

الطفل الرضيع، فيتو

نصائح مهمة للعناية بالطفل منذ ولادته حتى إتمامه عامين من عمره

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التى تسبب بكاءه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادى، واللحوم أيضا يمكن ضربها فى الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادى، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذى ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل فى الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.