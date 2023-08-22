الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

احذري 3 أسباب وراء إصابة طفلك بصعوبات التعلم

مهارات الطفل، فيتو
مهارات الطفل، فيتو

مع كبر عمر الطفل تهتم الأمهات بتنمية مهاراته العقلية وتطور قدراته الذهنية، ما يساعده على التعلم بسهولة فيما بعد.

 

وللحفاظ على مستوى ذكاء الطفل وتطوره، تهتم الأمهات كثيرا بتغذية الطفل جيدا لأن الغذاء يلعب دور مهم في تنمية قدرات الطفل.

 

3 أسباب وراء إصابة طفلك بصعوبات التعلم 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إت هناك 3 اسباب وراء إصابة الطفل بصعوبات التعلم، منها:-

  • إصابة الطفل بأنيميا فقر الدم
  • عدم تناول الطفل اللحوم الحمراء
  • عدم تناول الطفل البيض

 

وأضاف عبد الحميد، أنه يجب الاهتمام بتغذية الطفل من حيث الرضاعة الطبيعية أولا ثم ادخال الطعام الصلب من خلال الخضروات والفاكهة الطازجة واللحوم والأسماك والبيض، وذلك حفاظا على نموه بشكل صحى، وحفاظا على تركيزه وتطور مهاراته الإدراكية والذهنية.

 

Advertisements

أسباب صعوبات التعلم، فيتو 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأنيميا 

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لحماية الطفل من أنيميا فقر الدم وتقوية مناعته، منها:-

  • إعطاء الطفل ملعقة عسل نحل يوميا
    تقديم مصادر فيتامين سي للطفل على مدار اليوم وهى موجودة فى الكيوي والفراولة والبرتقال.
  • بحب أن يتناول الطفل 3 وجبات أساسية يوميا فى مواعيد محددة فطار وغداء وعشاء.
  • أن تكون وجبة الإفطار غنية بالفيتامينات والدهون والبروتينات لأنها تمد الجسم بما يحتاجه من طاقة على مدار اليوم.
  • يجب أن يأكل الطفل لحوم حمراء مرتان اسبوعيا وكبدة مرة كل 10 أيام
    الإهتمام بنوم الطفل فى مواعيد محددة حيث يجب أن ينام الطفل مبكرا ويستيقظ مبكرا.
  • عدم السماح للطفل بالجلوس على الهاتف والتاب والتلفاز أكثر من ساعتين على مدار اليوم.
  • يجب أن تكون وجبة العشاء للطفل خفيفة حتى يستطيع النوم الهادئ.
  • يجب منع السكريات للطفل قبل النوم لأنها تسبب قلقه أثناء النوم.
  • يجب أن يتناول الطفل الخضروات الخضراء يوميا لمدة بالعناصر الغذائية المهمة.
  • يجب تقديم جميع عناصر الغذاء للطفل فى كل وجبة لمساعدته على النمو الصحى وتقوية عظامه وعضلاته وتقوية مناعته وحمايته من أنيميا فقر الدم.

 

اهتمي بهذه الخطوات حفاظا على صحة طفلك

ويجب على الأمهات الاهتمام بتغذبة الطفل بشكل صحى، وذلك من خلال بعض النصائح، منها:-

 

- التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

 

- عدم الإفراط في الملح والسكر، حيث يجب التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح، والتي تؤثر على الطفل بشكل سلبي، حيث إن السكر قد يتسبب في إصابة الطفل بالسمنة وتسوس الأسنان، وأيضا الملح يسبب مشكلات بالكلى ولهذا يجب التوازن في تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح والسكر.

txt

متى يحتاج طفلك لارتداء النظارة الطبية؟ إليك هذه النصائح (فيديو)

txt

اعرفى نوع إصابة طفلك من لون المخاط الموجود بالانف

- الاهتمام بتقديم منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب والجبن إلى الطفل يوميا، والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ما يساعد على نمو الأطفال وتقوية عظامهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسباب صعوبات التعلم الأنيميا تطور القدرات الذهنية الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

مواد متعلقة

خطوات تساعدك في وقف بكاء طفلك حديث الولادة

8 نصائح واظبى عليها مع طفلك الرضيع فى الطقس الحار

نصائح يجب اتباعها مع طفلك في الطقس الحار لحمايته من الجفاف

الأكثر قراءة

الضرائب تعلن نسبة الضريبة على الشقق المؤجرة قانون جديد أو مفروش

رئيس الشرقية للدخان: علبة السجاير حاليا بـ 40 جنيها ونتمنى التزام التجار (فيديو)

أزمة قانونية تعطل استلام اللجنة الثلاثية إدارة نادي الزمالك، اعرف التفاصيل

دوري أبطال آسيا، سيناريو جنوني يؤهل النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي

أحمد سليمان يجدد عضويته في الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور

هل نقصت حصة مصر المائية من نهر النيل هذا العام؟ الري تجيب (فيديو)

أخبار الرياضة اليوم: حسم موقف مرتضى منصور من انتخابات الزمالك.. وتفاقم أزمة عمرو وردة مع الرجاء

السلطة والرياضة !

Advertisements

منوعات

المزيد

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

إنقاذ أطفال التليفريك في باكستان رغم الرياح القوية (فيديو)

دب يثير الذعر في شوارع مدينة روسية (فيديو)

ظهور جديد لـ نيمار مع صديقته في السعودية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم

سعر اليورو يعود للوراء خطوات مساء اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

هدفها نشر الفوضى واغتيال قادة الدول.. "براشوك "أخطر ميليشيا أوكرانية تنقل نشاطها إلى السودان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطط في المنام وعلاقته بالمتاعب والأزمات

50 معلومة عن القرآن الكريم

أذكار المساء من القرآن والسنة مكتوبة كاملة

المزيد
الجريدة الرسمية