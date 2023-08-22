احذري 3 أسباب وراء إصابة طفلك بصعوبات التعلم

مع كبر عمر الطفل تهتم الأمهات بتنمية مهاراته العقلية وتطور قدراته الذهنية، ما يساعده على التعلم بسهولة فيما بعد.

وللحفاظ على مستوى ذكاء الطفل وتطوره، تهتم الأمهات كثيرا بتغذية الطفل جيدا لأن الغذاء يلعب دور مهم في تنمية قدرات الطفل.

3 أسباب وراء إصابة طفلك بصعوبات التعلم

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إت هناك 3 اسباب وراء إصابة الطفل بصعوبات التعلم، منها:-

إصابة الطفل بأنيميا فقر الدم

عدم تناول الطفل اللحوم الحمراء

عدم تناول الطفل البيض

وأضاف عبد الحميد، أنه يجب الاهتمام بتغذية الطفل من حيث الرضاعة الطبيعية أولا ثم ادخال الطعام الصلب من خلال الخضروات والفاكهة الطازجة واللحوم والأسماك والبيض، وذلك حفاظا على نموه بشكل صحى، وحفاظا على تركيزه وتطور مهاراته الإدراكية والذهنية.

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أسباب صعوبات التعلم، فيتو

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأنيميا

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لحماية الطفل من أنيميا فقر الدم وتقوية مناعته، منها:-

إعطاء الطفل ملعقة عسل نحل يوميا

تقديم مصادر فيتامين سي للطفل على مدار اليوم وهى موجودة فى الكيوي والفراولة والبرتقال.

تقديم مصادر فيتامين سي للطفل على مدار اليوم وهى موجودة فى الكيوي والفراولة والبرتقال. بحب أن يتناول الطفل 3 وجبات أساسية يوميا فى مواعيد محددة فطار وغداء وعشاء.

أن تكون وجبة الإفطار غنية بالفيتامينات والدهون والبروتينات لأنها تمد الجسم بما يحتاجه من طاقة على مدار اليوم.

يجب أن يأكل الطفل لحوم حمراء مرتان اسبوعيا وكبدة مرة كل 10 أيام

الإهتمام بنوم الطفل فى مواعيد محددة حيث يجب أن ينام الطفل مبكرا ويستيقظ مبكرا.

الإهتمام بنوم الطفل فى مواعيد محددة حيث يجب أن ينام الطفل مبكرا ويستيقظ مبكرا. عدم السماح للطفل بالجلوس على الهاتف والتاب والتلفاز أكثر من ساعتين على مدار اليوم.

يجب أن تكون وجبة العشاء للطفل خفيفة حتى يستطيع النوم الهادئ.

يجب منع السكريات للطفل قبل النوم لأنها تسبب قلقه أثناء النوم.

يجب أن يتناول الطفل الخضروات الخضراء يوميا لمدة بالعناصر الغذائية المهمة.

يجب تقديم جميع عناصر الغذاء للطفل فى كل وجبة لمساعدته على النمو الصحى وتقوية عظامه وعضلاته وتقوية مناعته وحمايته من أنيميا فقر الدم.

اهتمي بهذه الخطوات حفاظا على صحة طفلك

ويجب على الأمهات الاهتمام بتغذبة الطفل بشكل صحى، وذلك من خلال بعض النصائح، منها:-

- التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

- عدم الإفراط في الملح والسكر، حيث يجب التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح، والتي تؤثر على الطفل بشكل سلبي، حيث إن السكر قد يتسبب في إصابة الطفل بالسمنة وتسوس الأسنان، وأيضا الملح يسبب مشكلات بالكلى ولهذا يجب التوازن في تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح والسكر.

- الاهتمام بتقديم منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب والجبن إلى الطفل يوميا، والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ما يساعد على نمو الأطفال وتقوية عظامهم.