العدل الأمريكية تتهم ماسك بالتمييز ضد طالبي اللجوء واللاجئين

اتهمت وزارة العدل الأمريكية في دعوى مرفوعة من شركة "سبيس إكس" الأمريكية المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بالتمييز ضد طالبي اللجوء واللاجئين من خلال ثنيهم عن التقدم للوظائف ورفض توظيفهم بسبب وضع جنسيتهم.

إجبار طالبي اللجوء واللاجئين بالابتعاد عن البحث عن وظائف

وأوضحت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية أن وزارة العدل الأمريكية وجدت في تحقيق أن الإجراءات التي اتخذتها شركات التوظيف و"المسؤولون رفيعو المستوى" لثني طالبي اللجوء واللاجئين عن البحث عن وظائف في الشركة التي تتخذ من مدينة هاوثورني بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، كانت بمثابة حظر فعلي على توظيفهم، في انتهاك للقوانين الاتحادية.

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البطاقة الخضراء للتوظيف في سبيس إكس

وأكدت الدعوى على سبيل المثال أن ماسك غرد في يونيو 2020 لمتابعيه الذين كان عددهم آنذاك 36 مليونًا، قائلًا: "يتطلب القانون الأمريكي على الأقل الحصول على البطاقة الخضراء للتوظيف في سبيس إكس، حيث تعتبر الصواريخ تكنولوجيا أسلحة متقدمة".

فيما انخرطت شركة سبيس إكس في مثل هذا السلوك في الفترة من سبتمبر 2018 إلى مايو 2022 على الأقل، وفقًا للدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل.

تعيين لاجئ واحد من بين 10 آلاف موظف

وتشير الدعوى إلى أن "سبيس إكس قامت بتعيين لاجئ واحد من بين أكثر من 10 آلاف موظف على مستوى الشركة خلال هذا الوقت، لكن هذا التوظيف جاء بعد حوالي أربعة أشهر من إخطار سبيس إكس بالتحقيق الذي تجريه وزارة العدل". ولم ترد الشركة لطلب التعليق.

وتستهدف الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل قيام "سبيس إكس" بإيقاف ممارسات التوظيف هذه، ودفع عقوبة مدنية لم يتم تحديدها بعد، وتوظيف المتقدمين الذين تضرروا من ممارسات التوظيف وكانوا مؤهلين لوظائف في الشركة.

The US Department of Justice has filed a lawsuit against Elon Musk's #SpaceX for allegedly discriminating against asylees and refugees in its hiring process between September 2018 - May 2022.#Forbes



🔗 https://t.co/dl3W3EMNHz pic.twitter.com/ll0Kz7Dakq — Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) August 24, 2023

ومؤخرا، أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة صاروخ "فالكون 9" مع 56 قمرا صناعيا صغيرا من الجيل الجديد.

وورد في صفحة الشركة على "تويتر" أنه قد تم تأكيد نجاح إطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية التابعة لشبكة "ستارلينك".

المطار الفضائي في رأس كانافيرال

وكان قد تم إطلاق الصاروخ الساعة 03.31 يوم 4 مايو بالتوقيت المحلي من المطار الفضائي في رأس كانافيرال.. وهبطت المرحلة الأولى من الصاروخ بعد 8.5 دقيقة من إطلاقه من منصة عائمة في المحيط الهادئ.

يشار إلى أن شبكة "ستارلينك" مخصصة لضمان وصول الإنترنت بفضل نشر كمية كبيرة من الأقمار الصناعية بوزن 260 كج.

إطلاق 11000 قمر صناعي

وسيتم إطلاق 11000 قمر صناعي من هذا النوع، ما سيكلّف الشركة 10 مليارات دولار.

ووفقا لـ "شركة "ستارلينك" فإن الشبكة المستكملة للأقمار الصناعية قادرة على ضمان وصول الإنترنت مع سرعة 1 جيجابيت في الثانية، ما يناسب معيار 5G.

وكان قد سبق للشركة أن أطلقت إلى مدار الأرض 3800 قمر صناعي تابع لشبكة "ستارلينك".

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