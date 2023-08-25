بـ خلصت الحكاية وعلى بالي، أغنيات آدم تسحر جمهور حفل ليلة الدموع

بكلمات خلصت الحكاية وصارت ورايا أنت اللي اخترت البعد شو بدك مني بعد؟ مات الحكي، هيدي النهاية.. سحر المطرب اللبناني الكبير آدم حضور حفل ليلة الدموع وذلك تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.. وهو الحفل المُقام بجدة الآن.

كما قدم آدم أغنيات أخرى كـ هذا أنا وعلى بالي وتتر مسلسل العار وسط تفاعل جماهيري قوي.

وبدأت مساء الخميس فعاليات حفل ليلة الدموع المشارك بها ثمانية نجوم أبرزهم؛ طارق الشيخ، تامر عاشور، هيثم شاكر، مسلم.

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المطرب طارق الشيخ

وقدم طارق الشيخ على مسرح الحفل أغنية كتاب حياتي للراحل حسن الأسمر، إذ أعاد إحياءها بأداء أسطوري مميز وسط تفاعل الحضور

وأطرب المطرب الكبير طارق الشيخ جمهور ومتابعين حفل ليلة الدموع فى كل مكان عندما بدأ فقرته بأغنية شارع الحياة.. وسرعان ما علق المتابعين على أداء طارق الشيخ للأغنية الأولى من فقرته وقال أحد المتابعين: "طارق الشيخ حلاوة صوتك مش طبيعية.. إيه ياراجل ده ما شاء الله أنت عظييييم".

وقالت أخرى: “طارق الشيخ عامل عظمة يا جدعان أقسم بالله"، فيما علق آخر: “طارق الشيخ حتة تقيلة اوي” وقالت أخرى: "أقسم بالله طارق الشيخ عالمي".

المطرب مسلم

وأشعل المطرب مسلم مسرح حفل ليلة الدموع عند أدائه أغنية اتنسيت ومش ندمان وأغنية قلب فى الدفاتر التي اقتنص إعجاب الجماهير.. وعلق على الحفل قائلًا مرحب بيكم فى يومنا يوم النكد العالمي..

المطرب أحمد كامل

وافتتح المطرب أحمد كامل سلسلة مطربي حفل ليلة الدموع وبدأ بأداء أغنيته الشهيرة على عيني ثم تلاها بأغنية قولي.. وأطل بلوك كئيب مرتديًا قميص وبليز وبنطلون باللون الأسود..

وتفاعلت الجماهير مع الأغنيتين التي أداهما أحمد كامل وبالأخص أغنيته الأخيرة التي تحمل اسم “قولي”

وكان بدأ حفل ليلة الدموع بدخول مفاجئ لـ كورال روح الشرق لتغنوا بأغنية الصبر جميل لــ مها فتوني وأغنية أنا مصمم لـ المطرب بهاء سلطان كتعويض عن عدم مشاركته فى ليلة الدموع.

كما قدموا فرقة كورال روح الشرق أغنية لو هتسيب لـ المطرب محمد حماقي، وأغنية واهي زكريات لـ عمرو دياب وجذب حضور أغنيات حماقي والهضبة وبهاء سلطان الحضور وتفاعلوا معها بشكل قوي.

ويأتي اسم الحفل بناء على فكرة رئيس الهيئة العامة للترفيه الذي اختار جمع أشهر المطربين الشباب العرب المعروفين بأداء الأغنيات الحزينة وقال في تعليق عبر فيس بوك: “ملوك العكننة لا أوصيكم عاوزكم تقضوا على الجمهور وذلك قبل الإعلان عن نفاد التذاكر”.

كشفت قناة MBC مصر عن عرضها حفل "ليلة الدموع على الهواء مباشرة بالتزامن مع انطلاقها ضمن فعاليات صيف جدة 2023.

ويذاع مباشرة على الهواء وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، حرص على الترويج للحفل.



يحمل الحفل عنوان ليلة الدموع ويضم العديد من نجوم الغناء المصري، وهم تامر عاشور، أحمد سعد، آدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ، وذلك على خشبة مسرح بنش مارك بجدة.



حفل ليلة الدموع

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": منشورًا، قال فيه: "سولد آوت Sold out بسرعة كبيرة… مع حرصنا على نقلها لجمهورنا العربي في كل العالم على أعلى مستوى مجانًا ليقضوا سهرة جميلة".

ومن المقرر أن يقدم الفنانون مجموعة من أبرز أغانيهم القديم والجديدة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.