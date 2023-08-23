تركي آل الشيخ يعلن انضمام نجم جديد لحفل "ليلة الدموع"

حفل ليلة الدموع، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن مشاركة نجم جديد لحفل ليلة الدموع المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل بجدة.

و كشف عن هذا النجم قائلًا: أحمد كامل… نجم جديد ينضم لملوك العكننة

وصل مطربو حفل ليلة الدموع إلى المملكة العربية السعودية استعدادًا لبدء عمل البروفات الخاصة بالحفل.

وكان أول من وصل الفنان حمادة هلال الذي شارك جمهوره ومحبيه فيديو وصور من المملكة، نشرها على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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كذلك وصل كل من طارق الشيخ، تامر عاشور، هيثم شاكر، مسلم ومن المنتظر أن يصل آدم اليوم الأربعاء.

كشفت قناة MBC مصر عن عرضها حفل "ليلة الدموع على الهواء مباشرة بالتزامن مع انطلاقها ضمن فعاليات صيف جدة 2023.

ومن المقرر أن يذاع الحفل الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء، وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، حرص على الترويج للحفل.



يحمل الحفل عنوان ليلة الدموع ويضم العديد من نجوم الغناء المصري، وهم تامر عاشور، أحمد سعد، آدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ، وذلك على خشبة مسرح بنش مارك بجدة.



حفل ليلة الدموع

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": منشورًا، قال فيه: "سولد آوت Sold out بسرعة كبيرة… مع حرصنا على نقلها لجمهورنا العربي في كل العالم على أعلى مستوى مجانًا ليقضوا سهرة جميلة".

ومن المقرر أن يقدم الفنانون مجموعة من أبرز أغانيهم القديم والجديدة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، وتم طرح التذاكر أمس.



حفل كاسيت 90

وأقيم منذ أيام بمدينة جدة، حفل كاسيت 90، وتنوعت فقراته حيث افتتحه الفنان حسام حسني، وبدأ بالأغنية الشهيرة له، كل البنات بتحبك، وسط تفاعل وحماس من الجمهور، وأكمل فقرته بأغنية يا بنات فاتنات، والدنيا حر، وغيرهم، وأكمل الوصلة الطربية الثانية، الفنان محمد محيي، الذي قدم باقة من أجمل أغانيه، أبرزها أعاتبك على إيه.



مدحت شلبي

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، نشر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، تدوينة يعبر فيه عن سعادته للتعاقد مع الإعلامي المصري مدحت شلبي للتعليق على مباريات الدوري السعودي.



وقال: "قرار التعاقد مع الكابتن مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي قرار جميل، وأفرحني وسعيد بقبوله طلبي نتيجة مكالمتنا الهاتفية منذ أسبوعين، دوري عالمي يستحق معلقين مميزين".