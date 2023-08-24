أحمد كامل يفتتح حفل ليلة الدموع بلوك أسود×أسود (فيديو)

بدأت فعاليات حفل ليلة الدموع المشارك بها ثمانية نجوم أبرزهم؛ طارق الشيخ، تامر عاشور، هيثم شاكر، مسلم.

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المطرب أحمد كامل

و افتتح المطرب أحمد كامل سلسل مطربي حفل ليلة الدموع وبدأ بأداء أغنيته الشهيرة على عيني ثم تلاها بأغنية قولي.. وأطل بلوك كئيب مرتديًا قميص وبليز وبنطلون باللون الأسود.

وتفاعلت الجماهير مع الأغنيتين التي أداهما أحمد كامل وبالأخص أغنيته الأخيرة التي تحمل اسم “قولي”.. وتقول كلماتها:

سلميلي ع اللي بينا

قولي كارهاك ب 100 طريقة

لو يسالوكي عامل ايه

قولي مش فاكرة الحقيقة

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قولي غاب مش فاكرة شكله

قولي مات ومعاه مشاكله

قولي قلبي حب بعده واعملي فيها البريئة



كوني مظلومه في حكايتك

بينليهم اني سايبك

عرفيهم اني بايع بس وانتي قدام مرايتك

تقدري تبوحي بمشاعرك

قولي والله ما احب بعدك

وانك ارجل من بدايلك واني خسرانة برحيلك

كنت ليكي حضن دافي

حمل شيلتك فوق كتافي

كنت عارف اني ماشي بس رافض يوم تخافي

كنت شايلك بين ضلوعي

كنت خايف من رجوعي

كنت قايدلك شموعي كنت طفل معلقاه



ما كان ممكن نكون مع بعض

وهتغير اكيد مليت

من استهتار سهر للصبح

لاب وزوج وضهر وبيت

يا ليلي ليل يا ليلي ليل

وعايروني عشان دمعي

وضحكوا عليا في دموعي عشان كتير ذليت نفسي

يا حب كسرلي انا ضلوعي

نسيت يمكن لكن ندمان وقلبي بخوفه يقبضني

اكيد لسه ماعدي اوام تكوني في حضن غير حضني



واهو الماضي رحيم بيا سايبلي منه كام ذكري

عشان كان عارف النية هتبعد يوم مفيش بكره

مفيش احلام لكن في اصول ولسه في باقي جوايا

حنين للغرور مطفي وضلمة ووحدة ونهاية

وكان بدأ حفل ليلة الدموع بدخول مفاجئ لـ كورال روح الشرق لتغنوا بأغنية الصبر جميل لــ مها فتوني وأغنية أنا مصمم لـ المطرب بهاء سلطان كتعويض عن عدم مشاركته فى ليلة الدموع.

كما قدموا فرقة كورال روح الشرق أغنية لو هتسيب لـ المطرب محمد حماقي، وأغنية واهي زكريات لـ عمرو دياب وجذب حضور أغنيات حماقي والهضبة وبهاء سلطان الحضور وتفاعلوا معها بشكل قوي.

ويأتي اسم الحفل بناء على فكرة رئيس الهيئة العامة للترفيه الذي اختار جمع أشهر المطربين الشباب العرب المعروفين بأداء الأغنيات الحزينة وقال في تعليق عبر فيس بوك: “ملوك العكننة لا أوصيكم عاوزكم تقضوا على الجمهور وذلك قبل الإعلان عن نفاد التذاكر”.

كشفت قناة MBC مصر عن عرضها حفل "ليلة الدموع على الهواء مباشرة بالتزامن مع انطلاقها ضمن فعاليات صيف جدة 2023.

ويذاع مباشرة على الهواء وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، حرص على الترويج للحفل.



يحمل الحفل عنوان ليلة الدموع ويضم العديد من نجوم الغناء المصري، وهم تامر عاشور، أحمد سعد، آدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ، وذلك على خشبة مسرح بنش مارك بجدة.



حفل ليلة الدموع

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": منشورًا، قال فيه: "سولد آوت Sold out بسرعة كبيرة… مع حرصنا على نقلها لجمهورنا العربي في كل العالم على أعلى مستوى مجانًا ليقضوا سهرة جميلة".

ومن المقرر أن يقدم الفنانون مجموعة من أبرز أغانيهم القديم والجديدة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.