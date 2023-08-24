أحمد كامل يفتتح حفل ليلة الدموع بلوك أسود×أسود (فيديو)
بدأت فعاليات حفل ليلة الدموع المشارك بها ثمانية نجوم أبرزهم؛ طارق الشيخ، تامر عاشور، هيثم شاكر، مسلم.
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المطرب أحمد كامل
و افتتح المطرب أحمد كامل سلسل مطربي حفل ليلة الدموع وبدأ بأداء أغنيته الشهيرة على عيني ثم تلاها بأغنية قولي.. وأطل بلوك كئيب مرتديًا قميص وبليز وبنطلون باللون الأسود.
وتفاعلت الجماهير مع الأغنيتين التي أداهما أحمد كامل وبالأخص أغنيته الأخيرة التي تحمل اسم “قولي”.. وتقول كلماتها:
سلميلي ع اللي بينا
قولي كارهاك ب 100 طريقة
لو يسالوكي عامل ايه
قولي مش فاكرة الحقيقة
قولي غاب مش فاكرة شكله
قولي مات ومعاه مشاكله
قولي قلبي حب بعده واعملي فيها البريئة
كوني مظلومه في حكايتك
بينليهم اني سايبك
عرفيهم اني بايع بس وانتي قدام مرايتك
تقدري تبوحي بمشاعرك
قولي والله ما احب بعدك
وانك ارجل من بدايلك واني خسرانة برحيلك
كنت ليكي حضن دافي
حمل شيلتك فوق كتافي
كنت عارف اني ماشي بس رافض يوم تخافي
كنت شايلك بين ضلوعي
كنت خايف من رجوعي
كنت قايدلك شموعي كنت طفل معلقاه
ما كان ممكن نكون مع بعض
وهتغير اكيد مليت
من استهتار سهر للصبح
لاب وزوج وضهر وبيت
يا ليلي ليل يا ليلي ليل
وعايروني عشان دمعي
وضحكوا عليا في دموعي عشان كتير ذليت نفسي
يا حب كسرلي انا ضلوعي
نسيت يمكن لكن ندمان وقلبي بخوفه يقبضني
اكيد لسه ماعدي اوام تكوني في حضن غير حضني
واهو الماضي رحيم بيا سايبلي منه كام ذكري
عشان كان عارف النية هتبعد يوم مفيش بكره
مفيش احلام لكن في اصول ولسه في باقي جوايا
حنين للغرور مطفي وضلمة ووحدة ونهاية
وكان بدأ حفل ليلة الدموع بدخول مفاجئ لـ كورال روح الشرق لتغنوا بأغنية الصبر جميل لــ مها فتوني وأغنية أنا مصمم لـ المطرب بهاء سلطان كتعويض عن عدم مشاركته فى ليلة الدموع.
كما قدموا فرقة كورال روح الشرق أغنية لو هتسيب لـ المطرب محمد حماقي، وأغنية واهي زكريات لـ عمرو دياب وجذب حضور أغنيات حماقي والهضبة وبهاء سلطان الحضور وتفاعلوا معها بشكل قوي.
ويأتي اسم الحفل بناء على فكرة رئيس الهيئة العامة للترفيه الذي اختار جمع أشهر المطربين الشباب العرب المعروفين بأداء الأغنيات الحزينة وقال في تعليق عبر فيس بوك: “ملوك العكننة لا أوصيكم عاوزكم تقضوا على الجمهور وذلك قبل الإعلان عن نفاد التذاكر”.
كشفت قناة MBC مصر عن عرضها حفل "ليلة الدموع على الهواء مباشرة بالتزامن مع انطلاقها ضمن فعاليات صيف جدة 2023.
ويذاع مباشرة على الهواء وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، حرص على الترويج للحفل.
يحمل الحفل عنوان ليلة الدموع ويضم العديد من نجوم الغناء المصري، وهم تامر عاشور، أحمد سعد، آدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ، وذلك على خشبة مسرح بنش مارك بجدة.
حفل ليلة الدموع
وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": منشورًا، قال فيه: "سولد آوت Sold out بسرعة كبيرة… مع حرصنا على نقلها لجمهورنا العربي في كل العالم على أعلى مستوى مجانًا ليقضوا سهرة جميلة".
ومن المقرر أن يقدم الفنانون مجموعة من أبرز أغانيهم القديم والجديدة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.
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