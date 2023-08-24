الخميس 24 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أول تعليق من أبو الغيط على دعوة مصر والسعودية والإمارات للإنضمام إلى بريكس

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مصر والسعودية والإمارات على دعوتهم بالإنضمام إلى تجمع بريكس .

تجمع بريكس

وأوضح خلال تدوينة له على تويتر أن تجمع بريكس يعد تجمعا دوليا ذي شأن وإنضمام دول عربية إليه يعكس تأثيرا عربيًا متزايدًا فى القرار الدولي.

 انعكاسه إيجابيًا على المصالح العربية

وأعرب عن تطلعه إلى انعكاسه إيجابيًا على المصالح العربية.

وعلى الجانب الآخر قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن دعوة مصر للإنضمام لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامى فى الاقتصاد العالمى وقدرتها على الإسهام فى صياغة نظام اقتصادى دولى أكثر شمولية وعدالة.

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إنضمام مصر للبريكس 

وأوضح خلال تدوينة على تويتر أن انضمام مصر اليوم للبريكس يأخذ فى الاعتبار مصالح وإسهامات اقتصاديات دول الجنوب البازغة وشعوبها.

 

أول تعليق للسيسي على إنضمام مصر للبريكس 

وكان بيان صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته.

وقال الرئيس السيسي: "أثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

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