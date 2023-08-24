الخميس 24 أغسطس 2023
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خارج الحدود

عقب انضمام مصر ودول أخرى لـ بريكس، خسائر فادحة للدولار

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

تكبد الدولار خسائر مقابل العملات الآسيوية يوم الخميس عقب انضمام دول جديدة للبريكس، وبعد أن ألقت بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع بظلالها على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة ودفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض قبيل الاجتماع في جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية الكبرى.

نشاط التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة 

وقفز الدولار الأسترالي 0.9 بالمئة أمس بعد أن جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة أقل من التوقعات.

وحافظ على تلك المكاسب اليوم الخميس وكذلك فعل الدولار النيوزيلندي وفي أغلب الأحيان الين الياباني وعملات الأسواق الناشئة في آسيا.

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وأظهرت بيانات شهر أغسطس  التي صدرت أمس أن نمو النشاط التجاري في الولايات المتحدة كان الأضعف منذ فبراير، إذ يبدو أن الاقتصاد بدأ يدخل في مرحلة الركود.

 إنتاج الصناعات التحويلية في أوروبا

وأظهرت استطلاعات أن إنتاج الصناعات التحويلية في أوروبا استمر في الانكماش وتراجع نشاط الخدمات ليستقر اليورو عند 1.0866 دولار في آسيا.

ولا يزال مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مرتفعا خلال الشهر لكنه انخفض بنحو 0.2 بالمئة أمس واستقر عند 103.39 خلال التعاملات الآسيوية.

سعر الدولار 

وتراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5968 دولار، وكذلك الين إلى 145.17 مقابل الدولار.

وحقق اليوان الصيني مكاسب متواضعة مع انتعاش الأسهم الصينية ليصل إلى 7.2690 للدولار.

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الدولار سعر الدولار بريكس

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