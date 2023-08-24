الخميس 24 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الخارجية: انضمام مصر لـ بريكس يؤكد دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي

السفير أحمد أبو زيد،
السفير أحمد أبو زيد، فيتو

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن دعوة مصر للإنضمام لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامى فى الاقتصاد العالمى وقدرتها على الإسهام فى صياغة نظام اقتصادى دولى أكثر شمولية وعدالة.

إنضمام مصر للبريكس 

وأوضح خلال تدوينة على تويتر أن انضمام مصر اليوم للبريكس يأخذ فى الاعتبار مصالح وإسهامات اقتصاديات دول الجنوب البازغة وشعوبها.

أول تعليق للسيسي على إنضمام مصر للبريكس 

وكان بيان صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته.
وقال الرئيس السيسي: "أثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

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