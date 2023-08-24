الخميس 24 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بوتين يتحدث عن أضخم مشروع في تاريخ مصر خلال قمة بريكس

الرئيس السيسى ونظيرة
الرئيس السيسى ونظيرة الروسى، فيتو

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته في قمة "بريكس"، اليوم الخميس، عن مشروع الضبعة النووية في مصر والتعاون معها في مجال الطاقة النووية.

عضوية مصر فى بريكس 

وقال الرئيس الروسي خلال كلمته في مؤتمر مجموعة بريكس عبر "الفيديو" إن روسيا تتعاون مع الدول الأفريقية بشكل كبير في مجال الطاقة النووية وفي المجالات الأخرى، وفي هذا الصدد يتم التعاون مع مصر في بناء مفاعلات الضبعة النووية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا تعمل في القارة الأفريقية على 30 مشروعا فمثلا في مصر تقوم شركة "روس آتوم" ببناء محطة الطاقة النووية الضبعة، لتوفير الكهرباء.

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انضمام 6 دول إلى بريكس

ودعت مجموعة "بريكس" في قمتها في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوز في جلسة عقدت في قمة "بريكس" بمشاركة ممثلي وقادة الدول التي تريد الانضمام إلى المجموعة.

محطة الطاقة النووية

وقال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، إن "بريكس" (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) دعت الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا للانضمام إليها.

وأضاف رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، أن العضوية للأعضاء الجدد ستكون سارية انطلاقا من مطلع العام القادم (1 يناير 2024).

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