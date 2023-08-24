غضب في الأهلي بسبب عمار حمدي

الأهلي ، تسيطر حالة من الغضب على مسئولي الأهلي تجاه عمار حمدي لاعب الفريق الذي تم وضعه في قائمة الانتظار بسبب مماطلة اللاعب في حسم مستقبله.

عمار حمدي كان أتم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا للرحيل إليه معارا، ولكنه عاد وجدد طلبه بشأن عدم شعوره بالراحة في سيراميكا، وإنه يرغب في الرحيل لنادٍ آخر.

وقالت مصادر إن عمار حمدي يرغب في الرحيل مجانا في الوقت الذي يخطط الأهلي إلى إعارته ولكن اللاعب أثار أزمة مؤخرا وتهرب من الرد علي مسئولي الأهلي حيث يرغب في الحصول على الاستغناء الخاص به مع حصوله علي مستحقاته كاملة.

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الأهلي إن معسكر الفريق المرتقب في النمسا يشهد خوض مباراتين وديتين وفقا لطلب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وأضاف أنه تم تحديد يومي ٣١ أغسطس الجاري و٥ سبتمبر المقبل موعدا لخوض المباراتين الوديتين.

وأوضح أن الودية الثانية ستكون أمام فريق أوروبي جار الاتفاق على مواجهته في الساعات الحالية.

يذكر أن معسكر الأهلي في النمسا ينطلق يوم ٢٨ أغسطس الجاري وينتهي ٦ سبتمبر المقبل.

ويشهد مران الأهلي المرتقب اليوم في انطلاقة فترة الإعداد للموسم الجديد ظهور أجهزة التدريب الحديثة التي طلبها مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وتم توفيرها من قبل إدارة النادي.

وتسلم النادي الأهلي أربعة أجهزة جديدة سبق وإن طلبها مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل تدعيم الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن الأجهزة خاصة بحراسة المرمى وايضا تدريب المهاجمين على إنهاء الهجمات بالإضافة إلى جهاز آخر خاص بالتعامل مع مصيدة التسلل وجهاز آخر جديد خاص بضربات الرأس مخالف للجهاز الذي سبق وأن حصل عليه النادي في وقت سابق.

ويعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة هامة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلي النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وقالت مصادر إن جلسة الخطيب مع كولر ستكون في حضور خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وايضا حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل بحث استعدادات الفريق للموسم الجديد.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب خالد عبد الفتاح لاعب الفريق إلي معسكر الإعداد المرتقب في النمسا يوم 28 يوليو الجاري.

وعلمت فيتو ان كولر قرر التراجع عن عدم ضم اللاعب إلي المعسكر بعد تحسن حالته عقب جراحة كسر الترقوة التي خضع لها مؤخرا حيث قطع اللاعب شوط كبير في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وبات قريبا من العودة تدريجيا إلي التدريبات الجماعية.

و يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة اليوم مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمرحلة الإعداد للموسم الجديد والتي تبدأ اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة.

ويظهر اليوم الأرجنتيني كارلوس بيرينجير مدرب الأهلي الجديد للمرة الاولي في تدريبات الفريق التي تنطلق استعدادا للموسم الجديد.

وتعاقد الأهلي مع كارلوس بيرينجير ليكون مدربا مساعدا في جهاز مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث تنطلق فترة الإعداد لمنافسات الموسم القادم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢١ يوم عقب انتهاء الموسم الماضي.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا خلال الساعات القليلة الماضية للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مباراة السوبر المصري الموسم الجديد حيث طالب بمعرفة التفاصيل الخاصة بالبطولة.

وقال الأهلي في بيانه ما يلي:

تمت مخاطبة الاتحاد بتاريخ 15- 8- 2023، لمعرفة موعد ومكان إقامة بطولة السوبر المصري التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، ولائحة البطولة، والحقوق التسويقية والجوائز الخاصة بها، وطلب النادي في ذات الخطاب إخطاره بما إذا كانت هناك بطولات مستحدثة سوف يتم إدراجها على أجندة الاتحاد، أو رابطة الأندية، وموعد ومكان إقامتها، إن وجدت، وكذا اللائحة الخاصة بها، لتوفير المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي للقيام بترتيباته الإدارية والفنية وتحديد أولويات المشاركة قبل انطلاق الموسم الجديد المزدحم بالمسابقات المحلية والقارية.

أضاف البيان: الأهلي لم يتلق ردًّا بهذا الخصوص حتى الآن. وجدد النادي في خطاب اليوم ضرورة موافاته وبشكل عاجل بالطلبات المشار إليها، خاصةً وأنها تأتي في إطار الحقوق المشروعة للأندية حتى تتمكن من الترتيب والتجهيز للموسم المقبل.

ومن جهة أخرى أعلن النادي الأهلي عن خوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرا مغلقا في النمسا خلال الفترة من 28 اغسطس إلى 6 سبتمبر استعدادا لبداية مباريات الموسم الجديد.

واطمأن خالد بيبو مدير الكرة علي كافة الترتيبات اللازمة والتجهيزات الخاصة بمعسكر الفريق في النمسا، حيث زار المعسكر وتفقد أماكن الإقامة والمواصلات وكافة احتياجات الفريق والجهاز الفني.

وغادر خالد بيبو إلى النمسا وبصحبته سمير عدلي المدير الإداري لمعاينة كافة التجهيزات.

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النادي الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي:

خالد بيبو: مدير الكرة

مارسيل كولر: مدير فنى

كارلوس بيرنجير: مدرب

هارالد جامبيرلي: مدرب

سامى قمصان: مدرب

ميشيل يانكون:مدرب حراس

أندريس أندويا: مخطط أحمال

ياسين ميكارى: محلل أداء

وكان النادي الأهلي تلقى إخطارا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل.

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبا وفقا للوائح المنظمة للبطولة.

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد.

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلي خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.