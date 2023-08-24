أول تعليق من آبي أحمد على انضمام إثيوبيا للبريكس

رحب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد على، اليوم الخميس، بالدعوة الرسمية لانضمام بلاده لمجموعة البريكس.

لحظة عظيمة لإثيوبيا

وكتب أبي أحمد على صفحته الرسمية على منصة "إكس" المعروفة بـ "تويتر": إنها لحظة عظيمة لإثيوبيا حيث يؤيد قادة البريكس انضمام إثيوبيا إلى هذه المجموعة اليوم.

وأكد أبي أحمد في بيانه أن إثيوبيا على استعداد للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر.

دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن مجموعة قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في مجموعة البريكس.

Advertisements

وقال رئيس جنوب أفريقيا إن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل ٢٠٢٤.

الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية

وأفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الخميس، بأن الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سيصبحون أعضاء جدد في مجموعة البريكس، وذلك نقلا عن مسودة البيان الختامي لقمة المجموعة.

وبحسب الإعلام البرازيلي، فإن العامل الجغرافي كان من بين معايير الاختيار الرئيسية، حيث تم اتخاذ الاختيارات من أجل الحفاظ على التوازن الإقليمي داخل المجموعة.

عضوية دولة إفريقية

ووفقا لهذا المبدأ، يجري الآن النظر في عضوية دولة أفريقية أخرى.