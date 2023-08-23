الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر في اجتماعات قمة البريكس بجنوب أفريقيا غدا

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

تجمع البريكس، يلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الخميس كلمة مصر في الحوار رفيع المستوي المنعقد في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا خلال اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس".

كما من المُنتظر أن يُشارك رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمُداخلات في بعض الجلسات الأخرى، إلى جانب عقد لقاءات مع عددٍ من ممثلي الشركات.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مطار أوليفر ريجنالد تامبو الدولي فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، التي تُعقد في إطار صيغة "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل"، وذلك فى الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بحضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات.

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ومن المقرر أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولى مساء اليوم، مأدبة عشاء رسمية، واحتفالية ثقافية، يقيمها سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، لرؤساء الوفود المشاركين.

بوتين: نسعى لعالم متعدد الأقطاب وتوسيع بريكس واستبعاد الدولار

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تقف إلى جانب فكرة عالم متعدد الأقطاب، مشيرا إلى أن مجموعة بريكس تعزز ثقلها العالمي ولا تراجع عن ذلك، مشددا على أن روسيا ستسعى لتوسيع المجموعة خلال رئاستها المقبلة للمنظمة.

وتابع بوتين: نكافح الدول التي تعتبر نفسها ذات مكانة استثنائية.. دول بريكس ستعمل على الانتقال للعملات الوطنية.. نسعى لاستبعاد الدولار من التجارة البينية لدول بريكس".

دول تريد الانضمام إلى مجموعة بريكس

ويتصدر توسع بريكس جدول الأعمال، بحسب تصريحات الكرملين.

وكانت أكثر من 40 دولة قد أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى بريكس، منها 23 دولة قد فعلت ذلك رسميًا، من بينهم العديد من البلدان الأفريقية والعربية، مثل الجزائر والمغرب وإثيوبيا ومصر والسنغال ونيجيريا بالاضافة الى دول مثل الأرجنتين وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإندونيسيا وبحسب سفير جنوب أفريقيا لدى بريكس، فإن "قائمة البلدان طويلة".

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