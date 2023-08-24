مقتل وإصابة 10 أشخاص بإطلاق نار بحانة في كاليفورنيا
ذكرت سي.بي.إس لوس أنجليس يوم الأربعاء نقلا عن مصادر أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في حانة بمقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأضاف التقرير أن مقطع فيديو التقط في مكان وقوع الجريمة أظهر جثتين على الأقل.
وذكر تقرير سي.بي.إس أن إطلاق النار وقع في حانة يرتادها قائدو الدراجات النارية في منطقة ترابوكو كانيون، وأن هناك تواجدا كبيرا لأفراد من جهات إنفاذ القانون.
ونقلت عن تقرير أوردته كيه.سي.إيه.إل نيوز أن مصادر أفادت بأن أفرادا أطلقوا النار على مطلق الرصاص لكن حالته غير معروفة بعد.
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