الخميس 24 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مقتل وإصابة 10 أشخاص بإطلاق نار بحانة في كاليفورنيا

إطلاف نار داخل حانة
إطلاف نار داخل حانة في أمريكا، فيتو

ذكرت سي.بي.إس لوس أنجليس يوم الأربعاء نقلا عن مصادر أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في حانة بمقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأضاف التقرير أن مقطع فيديو التقط في مكان وقوع الجريمة أظهر جثتين على الأقل.

وذكر تقرير سي.بي.إس أن إطلاق النار وقع في حانة يرتادها قائدو الدراجات النارية في منطقة ترابوكو كانيون، وأن هناك تواجدا كبيرا لأفراد من جهات إنفاذ القانون.

ونقلت عن تقرير أوردته كيه.سي.إيه.إل نيوز أن مصادر أفادت بأن أفرادا أطلقوا النار على مطلق الرصاص لكن حالته غير معروفة بعد.

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أعيرة نارية مقاطعة أورنج ولاية كاليفورنيا الأمريكية حانة الدراجات النارية جهات إنفاذ القانون

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