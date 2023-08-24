الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أعراض طفرة النمو عند الطفل الرضيع، تنبهي لها

طفرة النمو، فيتو
طفرة النمو، فيتو

أعراض طفرة النمو عند الطفل الرضيع، يمر الطفل الرضيع بتقلبات وأعراض عديدة ومختلفة، لنموه فى هذه الفترة ولكن أحيانا لا تستطيع الأم معرفة سبب بعض الأعراض ما يزعجهن كثيرا.

 

وأعراض طفرة النمو عند الطفل الرضيع، عديدة ولكن تجهلها العديد من الأمهات ما يشعرهن بالقلق على الطفل عند ظهورها، ما يستدعى لاستشارة الطبيب المختص.

 

طفرة النمو عند الطفل الرضيع 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن أعراض طفرة النمو عند الطفل الرضيع تعنى أن جسم الطفل يكبر وينمو وهى أمور طبيعية على الأمهات ألا تقلق من حدوثها وهى أعراض غير جسدية بل تتغير احتياجات الطفل وأحيانا ساعات نومه.

 

Advertisements

 

أعراض طفرة النمو عند الطفل الرضيع 

وأضاف شبيب، تستمر هذه الأغراض لمدة من 3 أيام حتى أسبوع، ومن أعراض طفرة النمو عند الطفل الرضيع:-

  • قلة نوم الطفل بطريقة ملحوظة.
  • زيادة طلب الطفل للرضاعة حيث يطلب الرضاعة كل نصف ساعة ولا يشعر بالشبع، وهنا على الأم أن تلبى رغبة الطفل ولا تقلق من ذلك.

 

نصائح مهمة للعناية بالطفل الرضيع 

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التى تسبب بكاءه المستمر.

أعراض طفرة النمو عند الطفل الرضيع، فيتو 

-ويجب الإهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادى، واللحوم أيضا يمكن ضربها فى الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

 

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادى، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

txt

بعد ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 في مصر، نصائح لحماية طفلك من الإصابة

txt

احذري 3 أسباب وراء إصابة طفلك بصعوبات التعلم

-كما يجب الإهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذى ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل فى الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طفرة النمو عند الطفل الرضيع الطفل الرضيع أعراض طفرة النمو عند الطفل الرضيع نصائح مهمة للعناية بالطفل الرضيع الدكتور محمد صلاح شبيب صحة الصحة

مواد متعلقة

متى يحتاج طفلك لارتداء النظارة الطبية؟ إليك هذه النصائح (فيديو)

نصائح مهمة تساعدك على تعويد طفلك تناول جميع أنواع الطعام

خطوات تساعدك في وقف بكاء طفلك حديث الولادة

الأكثر قراءة

مفاجأة بخصوص طريقة تحويل 2.6 مليون دولار للزمالك من صفقة إمام عاشور

محامي كهربا: الوضع تغير بشأن غرامة كهربا بعد رحيل مجلس الزمالك وهذا ما يحدث

فاغنر تهدد بمهاجمة الكرملين انتقاما لمصرع قائدها يفجيني بريغوجين

تعرف على مقر لجنتك الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية

بعد قبلة التتويج، صورة مثيرة جديدة لرئيس الاتحاد الإسباني مع لاعبة بالمنتخب

أو تعليق من بايدن على مقتل قائد فاجنر، ماذا قال عن بوتين؟

تنسيق حاسبات ومعلومات 2023، أقسام الكلية لطلاب شعبة علمي علوم

أسما شريف منير تحلق شعرها بالكامل بسبب أزمتها الصحية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

هبوط ناجح لمركبة الفضاء الهندية على سطح القمر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد الكاجو لصحة الكبار والصغار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم اللون الأحمر فى المنام وعلاقته بالفرح والسرور وربح الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية