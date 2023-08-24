أعراض طفرة النمو عند الطفل الرضيع، تنبهي لها

أعراض طفرة النمو عند الطفل الرضيع، يمر الطفل الرضيع بتقلبات وأعراض عديدة ومختلفة، لنموه فى هذه الفترة ولكن أحيانا لا تستطيع الأم معرفة سبب بعض الأعراض ما يزعجهن كثيرا.

وأعراض طفرة النمو عند الطفل الرضيع، عديدة ولكن تجهلها العديد من الأمهات ما يشعرهن بالقلق على الطفل عند ظهورها، ما يستدعى لاستشارة الطبيب المختص.

طفرة النمو عند الطفل الرضيع

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن أعراض طفرة النمو عند الطفل الرضيع تعنى أن جسم الطفل يكبر وينمو وهى أمور طبيعية على الأمهات ألا تقلق من حدوثها وهى أعراض غير جسدية بل تتغير احتياجات الطفل وأحيانا ساعات نومه.

Advertisements

أعراض طفرة النمو عند الطفل الرضيع

وأضاف شبيب، تستمر هذه الأغراض لمدة من 3 أيام حتى أسبوع، ومن أعراض طفرة النمو عند الطفل الرضيع:-

قلة نوم الطفل بطريقة ملحوظة.

زيادة طلب الطفل للرضاعة حيث يطلب الرضاعة كل نصف ساعة ولا يشعر بالشبع، وهنا على الأم أن تلبى رغبة الطفل ولا تقلق من ذلك.

نصائح مهمة للعناية بالطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التى تسبب بكاءه المستمر.

أعراض طفرة النمو عند الطفل الرضيع، فيتو

-ويجب الإهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادى، واللحوم أيضا يمكن ضربها فى الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادى، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الإهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذى ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل فى الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.