فوائد الموز للأطفال، قدمي واحدة يوميا لطفلك

فوائد الموز للأطفال، الموز من الفاكهة الموجودة طوال العام وله عشاق كثيرون فهو يعتبر فاكهة الصغار المفضلة لمذاقها المميز.

وفوائد الموز للأطفال، عديدة لإحتوائه على قيمة غذائية عالية، ويعشقه الصغار كثيرا وينصح به الأطباء لفوائده.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الموز من الفاكهة المهمة لصحة الصغار لإحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها جسم الطفل.

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فوائد الموز للأطفال

واضاف عبد الحميد،وأن من فوائد الموز للأطفال:-

ينشط من ذاكرة الطفل

يقوى العظام والأسنان ويساعد على نمو الطفل بشكل صحى

يزيد وزن الطفل بشكل صحى

يعالج انيميا فقر الدم وعادة الأطفال أكثر الفئات عرضة لها.

يرفع معدلات التركيز والذكاء لدى الطفل ما يساعده على التطور الذهنى والإدراك لديه.

ويجب أعداء الطفل موز يوميا حيث يتم هرسها له قبل إتمامه عام، وبعد العام يتم اعطائها للطفل بشكل طبيعي، فهى تزيد من وزنه وتقوى مناعته وتمده بالطاقة اللازمة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها للنمو بشكل صحى.

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فوائد الموز

والموز له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب والألياف والبروتين والعديد من العناصر المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد الموز:-

يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالي مهم فى فترات الريجيم.

يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المهمة لحماية الجسم من تكوين الخلايا السرطانية.

يقوى المناعة ومذاقه الشهي يجذب الصغار له لذا يجب تقديمه بإستمرار للصغار حفاظا على صحتهم.

يعزز صحة القلب والشرايين والكلى.

يحسن المزاج مما يجعله يساعد فى علاج الإكتئاب ومنع الإصابة به.

الموز يعمل على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

يمد الجسم بالطاقة اللازمة وبالتالى مهم للرياضيين.

يقوي الأعصاب ويحمى من الإصابات أثناء ممارسة الرياضة مثل الشد العضلي لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يقوي العظام والمفاصل وبالتالي مهم الكبار والصغار.

ويستخدم الموز أيضا فى وصفات العناية بالشعر لقدرته على ترطيب وتغذية الشعر وزيادة لمعانه

الموز مصدر غني ببعض الفيتامينات، مثل فيتامين B6 وفيتامين C.

ينظم عملية الهضم ويعزز من كفاءة الجهاز الهضمي.

الموز مهم لجمال البشرة فهو يرطب البشرة ويغذيها ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة.

غني بالماغنيسيوم الذي يزيد من فائدة تناول الموز للرجيم، لاحتوائه على الفلافونويدات التي تساهم في التحسين من حساسية الأنسولين وتقلل من خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين.