فوائد الموز للحامل، يخلصك من غثيان الصباح والحموضة والإمساك

فوائد الموز للحامل، مذهلة، ويكاد يكون الموز هو الغذاء المثالي خلال أشهر الحلم، فمن فوائد الموز للحامل؛ أنه يعالج غثيان الصباح والحموضة والإمساك، وتعد هذه المشاكل، هي الأشهر والأكثر إزعاجا لأي امرأة حامل.

فوائد الموز للحامل

الموز لغثيان الصباح

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الموز للحامل، متعددة ومذهلة، ولذلك لا يمكن الاستغناء عن الموز خلال أشهر الحمل، وذلك للأسباب التالية:

علاج غثيان الصباح

من المشاكل التي تواجهها المرأة الحامل؛ غثيان الصباح، ويعد الموز الحل الأمثل لتلك المشكلة المزعجة، فهو من الفواكه الغنية بفيتامينات ب، وخاصة فيتامين ب 6، وهذا الفيتامين موجود في معظم الأدوية المضادة للغثيان التي تتناولها النساء الحوامل.

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مصدر جيد للكالسيوم

الموز من الفواكه الغنية بالكالسيوم، فيحتوي 200 جرام من الموز على حوالي 10 ملليجرام من الكالسيوم، وهو مفيد في تسريع الناقل العصبي في عملية تقلص العضلات في نمو الجنين في الرحم، كما أنه يساعد على تطور العظام والجهاز الهيكلي في جميع الأعمار.

يمنع الحموضة

الشعور بالحموضة، من المشاكل الشائعة خلال فترة الحمل، ويأتي الموز ليساعد في خفض مستويات الحموضة في المعدة والمريء، مما يحمي الحامل من حرقة المعدة.

يحتوي على حمض الفوليك

فوائد حمض الفوليك للمرأة الحامل، لا يمكن إغفالها، لأنه يلعب دورًا رئيسيًا في نمو العصب والدماغ والعمود الفقري للجنين، ويساعد الموز على الوقاية من نقص حمض الفوليك الذي يتسبب في ولادة الطفل قبل الأوان، كما أنه يقلل من خطر إصابة الجنين بعيوب خلقية.

يساعد في نمو دماغ الجنين

يعتبر فيتامين ب 6 والحديد وحمض الفوليك من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجنين؛ لتنمية المخ والأعصاب بشكل سليم؛ وكل هذه المواد موجودة في الموز

يعزز الطاقة

يوفر الموز طاقة فورية للحوامل، خاصة عند مزجه مع الحليب، خاصة في أشهر الحمل الأخيرة، وما بعد الولادة، فيحتوي الموز على حوالي 28 جرامًا من السكر في كل 225 جرامًا، كما أنه يحتوي على ثلاثة سكريات طبيعية (الجلوكوز والفركتوز والسكروز) التي يمكن أن تعزز طاقة المرأة الحامل.

لصحة الجهاز الهضمي

تعاني المرأة الحامل من اضطرابات عديدة في الجهاز الهضمي، والإمساك، واضطراب حركة الأمعاء، ويعد الموز هو الحل الأمثل أيضًا لتلك المشكلة، فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد بدورها في تنظيم حركات الأمعاء، وتجنب الإمساك.

فوائد الموز للحامل

يقلل من فقر الدم

فقر الدم هو نقص خلايا الدم الحمراء في الجسم، وهو من المشاكل الصحية الشائعة لدى النساء الحوامل، ويمكن أن يسبب مضاعفات خلال المراحل الأخيرة من الحمل والولادة، والموز يعد هو الحل المثالي، لحماية المرأة الحامل من فقر الدم، فيوجد في المتوسط 3٪ من الحديد في 225 جرامًا من الموز.