الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الزبيب للأطفال، يقوي الذاكرة ويمنع الإمساك ويحميهم من الأنيميا

فوائد الزبيب، فيتو
فوائد الزبيب، فيتو

فوائد الزبيب للاطفال، الزبيب من الفاكهة المجففة الشهيرة التي تستخدم مع المكسرات وتستخدم في تزيين الحلوى ولها مذاق مميز.

وفوائد الزبيب للأطفال عديدة؛ لأنه غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم كما أنه مهم لصحة الصغار وينصح به الخبراء.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الزبيب من الفاكهة المجففة الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية ومهمة ومهم لصحة الصغار كثيرا.

Advertisements

فوائد الزبيب للأطفال 

وأضاف عبد الحميد، أن فوائد الزبيب للأطفال عديدة، منها:-

  • يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم ويحمي الصغار من الإصابة بها.
  • يخفض درجة حرارة الجسم المرتفعة.
  • يساعد في علاج الإمساك
  • يزيد من معدلات التركيز والذكاء للطفل

والزبيب يمكن تقديمه للطفل بعد عمر عام يمكن إضافته للعصائر الطبيعية والفاكهة بعد هرسه جيدا، وهو ذات مذاق مميز يفضله الصغار، حيث يفضل تقديمه للصغار يوميا للحفاظ على صحتهم.

القيمة الغذائية الموجودة في الزبيب 

والزبيب من الفاكهة المجففة التي لها قيمة غذائية عالية، حيث يحتوي على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب 6، والألياف والبروتينات، وبالتالي له فوائد عظيمة.

فوائد الزبيب للأطفال، فيتو

فوائد الزبيب

ومن فوائد الزبيب:-

  • يساعد فى خفض الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • يقوي العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم.
  • يحمى من الإصابة بهشاشة العظام.
  • يقوى عضلة القلب ويحمي الشرايين من الدهون الضارة لاحتوائه على البوتاسيوم.
  • يساعد فى تخفيف حدة التوتر والقلق ويهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.
  • يحسن المزاج ويساعد فى مقاومة الاكتئاب
  • ينشط المخ ويرفع من معدلات التركيز.
  • يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد كما أنه يساعد فى إنتاج خلايا الدم الحمراء.
  • يعمل على مد الجسم بالطاقة. يقوى العضلات ويمنع الشد العضلي وبالتالى مهم للرياضيين.
  • يخفض مستوى الضغط بالدم.
  • يحافظ على مستوى السكر بالدم ولكن دون إفراط حيث يجب على مرضى السكر تناوله ولكن بكميات قليلة لأنه عالي السكريات والسعرات الحرارية ولكن الألياف الموجودة به والعناصر المهمة تجعله مهم لمرضى السكري
  • يساعد في إنقاص الوزن لاحتوائه على الألياف ولكن ذلك في حالة تناوله بكميات قليلة، ويعالج النحافة في حالة تناوله بكثرة.
  • يساعد في تنظيم عملية الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
  • يساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.
  • يساعد فى علاج الالتهابات بالجسم خاصة التهابات الأسنان واللثة لاحتوائه على مواد كيميائية تقاوم البكتيريا.
txt

فوائد الجنزبيل لصحة مخك وقلبك وجهازك الهضمي

txt

فوائد البلح الأصفر، لصحة القلب والجهاز الهضمي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

فوائد الزبيب للأطفال فوائد الزبيب القيمة الغذائية الموجودة في الزبيب الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد المريمية، تقوي المناعة وتعالج التهابات المعدة والجلد

فوائد الخيار، يعالج حصوات الكلى والتهابات المفاصل

فوائد الكركم للبشرة، يحميها من الشمس ويجدد خلاياها

الأكثر قراءة

روسيا تعلن مصرع قائد فاغنر في تحطم طائرة شمال موسكو (فيديو)

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب داخل السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

النجمة الـ11 تتصدر احتفالات الأهلي بالموسم الذهبي (صور)

السعودية تعلن وفاة الأمير فيصل بن ترك

تنسيق كلية تجارة 2023، مرحلة ثانية علمي علوم

فتاة تلقي نفسها من أعلى عقار بعد فسخ خطوبتها بعين شمس

أزمة في الزمالك بسبب عقد إمام عاشور وخزينة النادي، اعرف التفاصيل

Advertisements

منوعات

المزيد

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

هبوط ناجح لمركبة الفضاء الهندية على سطح القمر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 مسلسلات تاريخية أجنبية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 معنى لحرف الواو في القرآن الكريم.. اعرفها

واعظة بالأوقاف: غض البصر للمرأة وللرجل لمنع التجاوز

هل مهنة “الميكب أرتيست” حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية