فوائد الزبيب للأطفال، يقوي الذاكرة ويمنع الإمساك ويحميهم من الأنيميا

فوائد الزبيب للاطفال، الزبيب من الفاكهة المجففة الشهيرة التي تستخدم مع المكسرات وتستخدم في تزيين الحلوى ولها مذاق مميز.

وفوائد الزبيب للأطفال عديدة؛ لأنه غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم كما أنه مهم لصحة الصغار وينصح به الخبراء.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الزبيب من الفاكهة المجففة الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية ومهمة ومهم لصحة الصغار كثيرا.

Advertisements

فوائد الزبيب للأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن فوائد الزبيب للأطفال عديدة، منها:-

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم ويحمي الصغار من الإصابة بها.

يخفض درجة حرارة الجسم المرتفعة.

يساعد في علاج الإمساك

يزيد من معدلات التركيز والذكاء للطفل

والزبيب يمكن تقديمه للطفل بعد عمر عام يمكن إضافته للعصائر الطبيعية والفاكهة بعد هرسه جيدا، وهو ذات مذاق مميز يفضله الصغار، حيث يفضل تقديمه للصغار يوميا للحفاظ على صحتهم.

القيمة الغذائية الموجودة في الزبيب

والزبيب من الفاكهة المجففة التي لها قيمة غذائية عالية، حيث يحتوي على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب 6، والألياف والبروتينات، وبالتالي له فوائد عظيمة.

فوائد الزبيب للأطفال، فيتو

فوائد الزبيب

ومن فوائد الزبيب:-

يساعد فى خفض الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يقوي العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم.

يحمى من الإصابة بهشاشة العظام.

يقوى عضلة القلب ويحمي الشرايين من الدهون الضارة لاحتوائه على البوتاسيوم.

يساعد فى تخفيف حدة التوتر والقلق ويهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.

يحسن المزاج ويساعد فى مقاومة الاكتئاب

ينشط المخ ويرفع من معدلات التركيز.

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد كما أنه يساعد فى إنتاج خلايا الدم الحمراء.

يعمل على مد الجسم بالطاقة. يقوى العضلات ويمنع الشد العضلي وبالتالى مهم للرياضيين.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يحافظ على مستوى السكر بالدم ولكن دون إفراط حيث يجب على مرضى السكر تناوله ولكن بكميات قليلة لأنه عالي السكريات والسعرات الحرارية ولكن الألياف الموجودة به والعناصر المهمة تجعله مهم لمرضى السكري

يساعد في إنقاص الوزن لاحتوائه على الألياف ولكن ذلك في حالة تناوله بكميات قليلة، ويعالج النحافة في حالة تناوله بكثرة.

يساعد في تنظيم عملية الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.

يساعد فى علاج الالتهابات بالجسم خاصة التهابات الأسنان واللثة لاحتوائه على مواد كيميائية تقاوم البكتيريا.