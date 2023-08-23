الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الجنزبيل لصحة مخك وقلبك وجهازك الهضمي

الزنجبيل وفوائده،
الزنجبيل وفوائده، فيتو

 

فوائد الجنزبيل، للصحة عديدة ومذهلة، وإن كان الجنزبيل يرتبط بعلاج نزلات البرد، وإنقاص الوزن الزائد، إلا أن حقيقة الأمر تنطوي على الكثير من فوائد الجنزبيل المذهلة، لمختلف أجهزة الجسم، نظرا لما يحتوي عليه الجنزبيل من العديد من المغذيات النباتية الطبيعية، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.

 

فوائد الجنزبيل للصحة

الزنجبيل مشروب

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الجنزبيل الصحية عديدة، وهامة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

Advertisements

 

تعزيز وظائف المخ
هناك الكثير من خصائص الجنزبيل المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد دماغك وتعزز وظائف المخ، فعلى سبيل المثال، الجنزبيل يزيد من مستويات السيروتونين والدوبامين. وهذا يمكن أن يقلل الالتهاب الذي قد يسبب الاكتئاب. يمكن أن يوفر الجنزبيل أيضًا فوائد للقلق والاكتئاب والخرف ومرض الزهايمر واضطراب ما بعد الصدمة.

 

لعلاج غثيان الصباح 
قد يكون الجنزبيل فعالًا ضد الغثيان، بما في ذلك الغثيان المرتبط بالحمل، والمعروف باسم غثيان الصباح.
قد يساعد الجنزبيل في تخفيف الغثيان والقيء لدى الأشخاص الذين يخضعون لأنواع معينة من العمليات الجراحية، وقد يساعد أيضًا في تقليل الغثيان المرتبط بالعلاج الكيميائي.
قد لا يكون الجنزبيل مناسبًا أثناء الحمل عند اقتراب الولادة، وقد يكون أيضًا غير مناسب لمن يعانون من اضطرابات تجلط الدم.


فقدان الوزن
قد يلعب الجنزبيل دورًا في إنقاص الوزن، بسبب آليات معينة، مثل قدرته على تقليل الالتهاب، كما أنه يزيد من معدلات حرق الجسم للسعرات الحرارية والدهون.

 

مكافحة الالتهابات
إذا كنت تعاني من التسمم الغذائي، أو التهاب اللثة، أو نزلات البرد أو الأنفلونزا، فإن الجنزبيل يمكن أن يساعد في التخلص من البكتيريا الموجودة في جسمك والتي تسبب لك تلك المتاعب.

 

يخفض السكر في الدم
الجنزبيل يخفض نسبة السكر في الدم، ويحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، فله خصائص مضادة لمرض السكري.
فيمكن فمريض السكري من النوع الثاني، تناول 2 جرام من مسحوق الزنجبيل يوميًا.

 

يخفض نسبة الكوليسترول
قد يساعد الجنزبيل في تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL. لأنه يطلق إنزيمًا محددًا يراقب ويتحكم في مستويات الكوليسترول عن طريق زيادة كمية الكوليسترول التي يستخدمها جسمك.

 

يقلل من آلام الدورة الشهرية
قد يساعد الجنزبيل في تخفيف عسر الطمث، المعروف أيضًا باسم آلام الدورة الشهرية.
لأن الجنزبيل أكثر فعالية من الأسيتامينوفين والكافيين والإيبوبروفين في تخفيف آلام الدورة الشهرية.
 

فوائد البلح الأصفر، لصحة القلب والجهاز الهضمي

فوائد المريمية، تقوي المناعة وتعالج التهابات المعدة والجلد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فوائد الجنزبيل فوائد الجنزبيل للصحة الجنزبيل لغثيان الصباح فوائد الجنزبيل للقلب فوائد الجنزبيل للجسم فوائد الجنزبيل لإنقاص الوزن

مواد متعلقة

فوائد الأفوكادو، يحمي قلبك وأمعاءك وينقص وزنك

فوائد الكركم للبشرة، يحميها من الشمس ويجدد خلاياها

الأكثر قراءة

اتجاه في الزمالك لتشكيل لجنة كرة وهذه أبرز الأسماء

ألم وتكسير بالجسم، أهم أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5

إسلام الشاطر يثير غضب الزملكاوية باقتراحه لإدارة النادي الجديدة، والأهلاوية يكشفون السر

نتيجة الاختبار التحريري لمسابقة الأئمة (رابط مباشر)

عمر خيرت يكشف تفاصيل جديدة حول انسحابه من حفل أمس

أخبار الأهلي، راتب مساعد كولر وإعلان رضا سليم واجتماع مجلس الخطيب «الأبرز»

النص بالكامل، مفاجأة في التقرير النفسي للمتهمة بقتل طفلها بالشرقية (مستندات)

زغلول صيام يكتب: أين العدل في الجامعة الأهلية ببنها! رفقا بشباب مصر!

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة: امرأة حامل من كل 5 نساء تلقى معاملة طبية سيئة في أمريكا

هبوط مركبة فضاء هندية على سطح القمر اليوم

عصفورة الهواء، آية تقفز من ارتفاع 2500 قدم لتتعلم الصبر (فيديو)

أستاذ باليابان: ناسا تستعد للبحث عن كنز قارون في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

بداية من الجمعة، السكك الحديدية تضيف قطارات جديدة

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 مسلسلات تاريخية أجنبية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ بالأزهر: صلة الرحم أمر إلهى لنشر الرحمة

ما حكم صلاة الإمام وهو جالس والمأمومون وقوف؟ أمين الفتوى يجيب

اذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية