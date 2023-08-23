فوائد الجنزبيل لصحة مخك وقلبك وجهازك الهضمي

فوائد الجنزبيل، للصحة عديدة ومذهلة، وإن كان الجنزبيل يرتبط بعلاج نزلات البرد، وإنقاص الوزن الزائد، إلا أن حقيقة الأمر تنطوي على الكثير من فوائد الجنزبيل المذهلة، لمختلف أجهزة الجسم، نظرا لما يحتوي عليه الجنزبيل من العديد من المغذيات النباتية الطبيعية، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.

فوائد الجنزبيل للصحة

الزنجبيل مشروب

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الجنزبيل الصحية عديدة، وهامة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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تعزيز وظائف المخ

هناك الكثير من خصائص الجنزبيل المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد دماغك وتعزز وظائف المخ، فعلى سبيل المثال، الجنزبيل يزيد من مستويات السيروتونين والدوبامين. وهذا يمكن أن يقلل الالتهاب الذي قد يسبب الاكتئاب. يمكن أن يوفر الجنزبيل أيضًا فوائد للقلق والاكتئاب والخرف ومرض الزهايمر واضطراب ما بعد الصدمة.

لعلاج غثيان الصباح

قد يكون الجنزبيل فعالًا ضد الغثيان، بما في ذلك الغثيان المرتبط بالحمل، والمعروف باسم غثيان الصباح.

قد يساعد الجنزبيل في تخفيف الغثيان والقيء لدى الأشخاص الذين يخضعون لأنواع معينة من العمليات الجراحية، وقد يساعد أيضًا في تقليل الغثيان المرتبط بالعلاج الكيميائي.

قد لا يكون الجنزبيل مناسبًا أثناء الحمل عند اقتراب الولادة، وقد يكون أيضًا غير مناسب لمن يعانون من اضطرابات تجلط الدم.



فقدان الوزن

قد يلعب الجنزبيل دورًا في إنقاص الوزن، بسبب آليات معينة، مثل قدرته على تقليل الالتهاب، كما أنه يزيد من معدلات حرق الجسم للسعرات الحرارية والدهون.

مكافحة الالتهابات

إذا كنت تعاني من التسمم الغذائي، أو التهاب اللثة، أو نزلات البرد أو الأنفلونزا، فإن الجنزبيل يمكن أن يساعد في التخلص من البكتيريا الموجودة في جسمك والتي تسبب لك تلك المتاعب.

يخفض السكر في الدم

الجنزبيل يخفض نسبة السكر في الدم، ويحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، فله خصائص مضادة لمرض السكري.

فيمكن فمريض السكري من النوع الثاني، تناول 2 جرام من مسحوق الزنجبيل يوميًا.

يخفض نسبة الكوليسترول

قد يساعد الجنزبيل في تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL. لأنه يطلق إنزيمًا محددًا يراقب ويتحكم في مستويات الكوليسترول عن طريق زيادة كمية الكوليسترول التي يستخدمها جسمك.

يقلل من آلام الدورة الشهرية

قد يساعد الجنزبيل في تخفيف عسر الطمث، المعروف أيضًا باسم آلام الدورة الشهرية.

لأن الجنزبيل أكثر فعالية من الأسيتامينوفين والكافيين والإيبوبروفين في تخفيف آلام الدورة الشهرية.

