خلال 17 يومًا من عمر الأوكازيون الصيفي، انتعاش مبيعات الملابس والمنتجات الجلدية.. وتوقعات بمد فترته للشهر المقبل

الأوكازيون الصيفي 2023، مر 17 يومًا على انطلاق فعاليات الأوكازيون الصيفي لعام 2023، إذ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية موعد بدئه في يوم 7 أغسطس الجاري ولمدة شهر، ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين.

فهل ارتفعت نسبة مبيعات محلات الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية خلال هذه الفترة؟

أوكازيون الصيف 2023، فيتو

زيادة نسبة مبيعات الملابس بنسبة تصل إلى 50 %

يقول خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأوكازيون الصيفي 2023، ساهم في زيادة نسبة مبيعات الملابس بنسبة تصل إلى 50 % حتى الآن، حيث نجح عدد من المحلات في تحريك المخزون لديها خلال الفترة الحالية.

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توقعات بمد فترة الأوكازيون الصيفي

وتوقع«فايد» أن تتخذ وزارة التموين قرارها بمد فترة الأوكازيون الصيفي، في ظل هذا الزخم الذي يشهده السوق، خاصة مع نسب التخفيضات المرتفعة التي تقدمها المحلات.

70 % نسبة التخفيضات على شراء الملابس في المحلات

وأشار «فايد» إلى أن نسب الخصم والتخفيض على الأسعار في محلات الملابس المشاركة فى الأوكازيون الصيفى تتراوح ما بين 20% و70%، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في إقبال المواطنين على شراء الملابس الرجالي أو الحريمي إضافة إلى الأطفال.

خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، فيتو

حرص كامل من قبل التجار والمصانع على تقديم تخفيضات حقيقية لإنجاح الأوكازيون

وأشاد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، بجهود وزارة التموين والجهات المختصة كافة التي ساهمت في إطلاق الأوكازيون الصيفي 2023، ومتابعة تنفيذه على الوجه الأمثل، فيما يتعلق بنسب الخصم والتخفيضات المقدمة من المحلات والشركات المنتجة، فضلًا عن حرص التجار والمصانع على تقديم تخفيضات حقيقية لإنجاح الاوكازيون.

انتعاش المبيعات في قطاع الأحذية مع خصومات تصل لـ 50 %

وعن قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، يقول يحيى أبو حلقة، نائب رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن محلات الأحذية والمنتجات الجلدية شهدت الفترة الماضية خلال أيام الأوكازيون إنتعاشًا في المبيعات، مع تخفيضات على الأسعار تبدأ من 20 % وتصل إلى 50 %.

الأوكازيون فرصة للمحلات لإنعاش حركة البيع وللمواطنين لاستفادة من الخصومات

وأضاف « أبو حلقة» أن جميع المحلات في المناطق والشوارع التجارية تشارك في الأوكازيون الصيفي، حيث الأوكازيون يعد فرصة للمحال لزيادة المبيعات وإنعاش حركة البيع، وللمواطنين لشراء احتياجاتهم من الأحذية والمنتجات الجلدية بأسعار مخفضة وبنسبة خصم كبيرة.

أوكازيون الصيف 2023، فيتو

مشاركة نحو 500 محل تجاري في الأوكازيون الصيفي 2023

يشار إلى أن أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين، أكد مشاركة نحو 500 محل تجاري في الأوكازيون الصيفي 2023 خلال الأيام الأولى من انطلاقه.

التموين تستهدف مشاركة 5 آلاف محل على مستوى الجمهورية بنهاية الأوكازيون

وأضاف «كمال» أن من مستهدف بنهاية فترة الأوكازيون وصول عدد المحال المشاركة إلى 5 آلاف محل على مستوى الجمهورية.

رقابة تجارية مشددة من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن هناك رقابة مشددة من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، بهدف التأكد من الإعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلكين، إضافة إلى جودة البضائع المطروحة، والتأكد من تحرير فواتير لعمليات البيع في المحال.

ارتفاع عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي إلى 258 محلًا بالجيزة

وفي نفس السياق، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، ارتفاع عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي إلى 258 محلًا على مستوى المحافظة خلال الأيام الأولى من بدئه.

استمرار الحملات الرقابية لمنع الأوكازيون الوهمي

ومن جانبها أكدت هالة غريب، وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة، استمرار الحملات الرقابية على المحلات المشاركة في الأوكازيون، بهدف التأكد من التزام هذه المحلات بوضع سعرين على المنتج، فضلًا عن منع الاوكازيون الوهمي، مشيرة إلى أنه حتى يوم 13 أغسطس الجاري تم تحرير 4 محاضر لمخالفات متنوعة.

أوكازيون الصيف 2023، فيتو

تقسيمات المحلات المشاركة في الأوكازيون بمحافظة الجيزة

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى أن المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي مقسمة إلى 5 محلات قطاع عام و253 قطاعا خاصا، إضافة إلى 32 محلًا استثماريا.

محلات الملابس تتصدر قائمة المشاركين في الأوكازيون بمحافظة الجيزة

وأشارت إلى أن محلات الملابس تصدرت قائمة المشاركين في الأوكازيون الصيفي بـ 193 محلًا، والمحلات الشاملة 17 فرعًا، مقابل 20 محلًا لبيع المنتجات الجلدية، أما مستحضرات التجميل فبلغ عدد المحلات المشاركة نحو 8 محال، والأدوات المنزلية نحو 6 محلات، إضافة إلى 4 محلات للسجاد.