التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفي 2023.. مشاركة 500 محل تجاري.. نسب التخفيضات تصل إلى 70%.. وغرامة 2 مليون جنيه على العروض الوهمية (فيديو وصور)

موعد الأوكازيون الصيفي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، بدء إطلاق التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" للمحلات التجارية وسط ضوابط وضعتها الوزارة التموين، لحماية حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم للغش التجاري والعروض الوهمية.

بدء الأوكازيون الصيفي

وأكدت وزارة التموين أن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين، كما نص القرار أيضا على ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع بها ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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المحال المشاركة في الأوكازيون

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين، أنه تم مشاركة نحو 500 محل تجاري في الأوكازيون الصيفي 2023 حتى الآن

وأضاف أنه مستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلى 5 آلاف محل على مستوى الجمهورية بنهاية الأوكازيون.

نسبة التخفيضات في الأوكازيون

وقال " كمال " خلال جولة تفقدية على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، إن نسب التخفيضات خلال الأوكازيون الحالي تصل من 50 إلى 70%، ومستمر من 7 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر القادم، وفي حالة رغبة التجار بمد الأوكازيون يتم تقديم طلب إلى وزارة التموين ودراسته.

الرقابة على المحال التجارية

وأضاف " كمال " أنه هناك رقابة تجارية مشددة من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من الإعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلكين، وجودة البضائع المطروحة للمستهلكين، وفواتير البيع الموجودة في المحال.

معرض أهلا مدارس

وأشار كمال إلى أن هناك تنسيقا بين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية والشعب التجارية المختلفة من الجلود والملابس والأحذية، وذلك استعدادًا للعام الدراسي القادم، بهدف إقامة معرض أهلا مدارس.

ولفت " كمال " إلى أن التاجر يحتاج الأوكازيون مثلما يحتاجه المستهلك، وذلك لتصريف البضائع المتواجدة لديه، موجهًا نصائح للمستهلكين بالمطالبة بالحصول على فاتورة البيع التي تثبت شراءه القطعة التي حصل عليها من المحل المشارك في الاوكازيون، إضافة إلى دخوله أكثر من محل تجاري لأن الجميع يتنافس على نسب تخفيضات من 50 إلي 70%.

تصاريح المحال المشاركة في الأوكازيو

وقال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه فور صدور قرار الوزير رقم 102 لسنة 2023 تم انشاء ورشة عمل داخل وزارة التموين بهدف توحيد القوانين التي يتم العمل بها في التموين، وتذليل كافة العوائق التي تواجه التاجر.

وأضاف أبو الفضل في صريحات له، أن فترة إصدار تصريح المشاركة في الأوكازيون لا يستغرق 15 دقيقة، ومن حق صاحب المحل التجاري أن يقوم بتكليف أحد الأشخاص الحصول على تصريح المشاركة نيابة عنه

وأشار أبو الفضل إلى أن وزارة التموين لا تتدخل في رغبة مشاركة المحل التجاري في الأوكازيون من عدمه، ولا تتدخل في نسبة الأوكازيون التي يقوم بها كل محل تجاري، كما أن الأوكازيون الصيفي الحالي يشارك فيه محال ملابس وأحذية ومنتجات جلدية ومفروشات وأجهزة منزلية.

نصائح حماية للمستهلك عند الشراء

وحرصا من جهاز حماية المستهلك على مصالح المواطنين وعدم تعرضهم للغش والخداع من قبل بعض التجار، قدم الجهاز عددا من النصائح للمواطنين عند شراء السلع خلال فترة الأوكازيون الصيفي الذي يبدأ بعد أربعة أيام.

وقال جهاز حماية المستهلك إنه من الضروري مقارنة السعر في أكثر من محل للمُفاضلة في السعر والجودة، وأيضًا مراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء.

وطالب جهاز حماية المستهلك التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

الحصول على فاتورة الشراء والاحتفاظ بها ومقارنة الأسعار والتأكد منها قبل وبعد الخصم.

اختيار المحلات حسنة السمعة للشراء منها، والتأكد من عدم وجود عيوب نسيجية واضحة على سطح الخام مثل التنسيل أو التقطيع أو وجود بقع.

اختبار الخياطة من عدة جوانب للمنتج، بحيث تكون ثابتة وذلك بشد طرفي الخام من جوانب الخياطة.

اختبار درجة ثبات اللون باستعمال منديل أبيض أو قطنة مبللة واحتكاكه بالخام، وعند ظهور لون المنديل يكون درجة ثبات اللون غير ثابتة.

غرامة 2 مليون جنيه

وحذر جهاز حماية المستهلك من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار، على غير الحقيقة خلال فترة الأوكازيون.

وأكد أن الأحكام أصبحت رادعة وسريعة، وأن التلاعب في نسبة التخفيضات أو إعلان تخفيضات وهمية من الممكن أن يتسبب في غرامة على المحل أو توقيع غرامة مالية على المحل ممكن توصل لـ2 مليون جنيه باعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة وفقًا لقانون حماية المستهلك.

ويتلقى الجهاز شكاوى المستهلكين ضد أى مخالفات فى الأوكازيون الصيفي من خلال الخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي، وأيضا من خلال الموقع الإلكترونى، الصفحة الرسمية للجهاز على الفيس بوك أو من خلال الواتس آب على الرقم 01577779999.