الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تموين الجيزة: ارتفاع عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي إلى 258 محلا

الأوكازيون الصيفي
الأوكازيون الصيفي 2023، فيتو

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، ارتفاع عدد المحال المشاركة بفترة التصفية الثانية (الأوكازيون الصيفي) إلى 258 محلا على مستوى المحافظة منذ بدء الموسم وحتى الآن.

 

وأكدت هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام  تلك المحال بوضع سعرين على المنتج بالإضافة إلى منع الاوكازيون الوهمي، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم تحرير 4 محاضر لمخالفات متنوعة.


وأشارت إلى أن المحال المشاركة مقسمة إلى 5 قطاع عام و253 قطاع خاص و32 استثماري، مشيرة إلى أن محلات الملابس تصدرت قائمة المشاركين بـ 193 محلا، والمحلات الشاملة 17 فرعا والمنتجات الجلدية بـ 20 محلا ومستحضرات التجميل 8 محلات والأدوات المنزلية 6 محلات و4 للسجاد.

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وشددت  غريب على أنه ستكون هناك في رقابة تجارية مشددة من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من الإعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلكين، وجودة البضائع المطروحة للمستهلكين، وفواتير البيع الموجودة في المحال.


من جهته، قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمجرد صدور قرار الوزير رقم 102 لسنة 2023 تم إنشاء ورشة عمل داخل وزارة التموين بهدف توحيد القوانين التي يتم العمل بها في التموين، وتذليل كافة العوائق التي تواجه التاجر.


وأضاف أبو الفضل، أن فترة اصدار تصريح المشاركة في الأوكازيون لا يستغرق 15 دقيقة، ومن حق صاحب المحل التجاري أن يقوم بتكليف أحد الأشخاص الحصول على تصريح المشاركة نيابة عنه.


وأشار أبو الفضل إلى أن وزارة التموين لا تتدخل في رغبة مشاركة المحل التجاري في الأوكازيون من عدمه، ولا تتدخل في نسبة الأوكازيون التي يقوم بها كل محل تجاري، كما أن الأوكازيون الصيفي الحالي يشارك فيه محال ملابس وأحذية ومنتجات جلدية ومفروشات واجهزة منزلية. 

وبدأت التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" للمحلات التجارية وسط ضوابط وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لحماية حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم للغش التجاري والعروض الوهمية.


بدء الأوكازيون الصيفي


وأكدت وزارة التموين أن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين، كما نص القرار أيضا على ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.


ضوابط الأوكازيون الصيفي


وألزمت وزارة التموين المحلات بالإعلان على واجهة المحل نسب التخفيضات للسلع المعروضة، وأيضًا إعطاء المواطن  فاتورة موضح بها اسم ونوع المنتج وتاريخ الشراء والسعر.

 

وأكدت وزارة التموين ضرورة إعلان الثمن الفعلي للسلعة قبل التصفية وبعد التخفيض، وألزمت المحلات الحصول على موافقة من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرته بالمشاركة في الأوكازيون.

 

وفتحت الوزارة المشاركة أمام جميع المحلات، وليس على محلات الملابس فقط، الأوكازيون الشتوي، حيث سيشارك فيه محلات الأجهزة الكهربائية، والمصنوعات الجلدية، وغيرها من الصناعات.

 

نسبة التخفيضات في الأوكازيون
 

وأكدت وزارة التموين  أن نسب التخفيضات في الأوكازيون، قد  تصل إلى 60%، وتكون نسبة التخفيضات اختياريًّا للمحلات المشاركة والتي تحدد نسبة التخفيض.

 

من جانبه، قال المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، إن ‏الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار.

 

وأشار إلى أن ‏التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

 

وأضاف المتحدث الرسمي  إن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، مؤكدا أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.

 

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الاوكازيون الصيفي جهاز حماية المستهلك وزارة التموين

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