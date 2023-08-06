انطلاق فعاليات الأوكازيون الصيفي 2023 بتخفيضات حتى 70%.. تعرف على العروض وأهم الأماكن المشاركة هذا العام

الأوكازيون الصيفي 2023، ينطلق رسميًا غدًا الإثنين، فعاليات الأوكازيون الصيفي لعام 2023، لمدة شهر، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء التصفية الموسمية الثانية خلال العام « الأوكازيون الصيفي ‏2023 » في 7 أغسطس 2023، لمدة شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين.

أوكازيون الصيفي 2023، فيتو

«ابتدينا الأوكازيون» أشهر لافتات المحلات لجذب المواطنين قبل بدء الأوكازيون الصيفي رسميًا

الأوكازيون الصيفي بدأ مبكرًا قبل موعده الرسمي بأيام، حيث تزينت المحال التجارية بالديكورات والملصقات المعبرة عن الأوكازيون الصيفي، وشهدت محلات منطقة وسط القاهرة إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية، للاستفادة من عروض وتخفيضات المحلات خلال فترة الأوكازيون الصيفي.

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ووضعت بعض المحلات ملصقات توضح العروض المقدمة والتخفيضات على أسعار الملابس أو الأحذية والمنتجات الجلدية، فضلًا عن لافتة «ابتدينا الأوكازيون».

فما هي آخر استعدادات محلات الملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية لبدء الأوكازيون الصيفي، وكم تصل نسبة التخفيضات على أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، إضافة ما هو متوسط أسعار الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية خلال الأوكازيون الصيفي؟

الأوكازيون الصيفي 2023، فيتو

إقبال كثيف وغير مسبوق من المواطنين على المحلات قبل بدء الأوكازيون الصيفي

البداية مع قطاع الملابس الجاهزة، تقول سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك نشاطًا غير طبيعيًا من المواطنين وإقبال كثيف لشراء الملابس والمنتجات الجلدية والأحذية، والاستفادة من عروض الأوكازيون الصيفي بشكل غير مسبوق، بالرغم من عدم بدئها رسميًا.

عروض وتخفيضات حقيقية بنسب خصم حتى 70 %

وأضافت أن المعروض من الملابس خلال فترة الأوكازيون من فئات أولى وثانية ولا يوجد ثالثة Class A و+Class B و B، ولا يوجد C نهائي، أي أن كل المنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، تكاد تكون أقل من التكلفة، وأن العروض والتخفيضات المقدمة من المحلات التجارية حقيقة وليست وهمية، إذ تتراوح عروض التخفيضات ونسب الخصم من 20 إلى 70%، فضلًا عن عرض قطع من الملابس والأحذية بأسعار منخفضة، أو توحيد أسعار الملابس أو الأحذية داخل المحل..

سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، فيتو

أسعار الملابس والمنتجات الجلدية في الأوكازيون الصيفي 2023

وعن متوسط أسعار الملابس والمنتجات الجلدية في الأوكازيون الصيفي، قالت إن فستان كاجوال حريمي يبدأ من سعر١٠٠ جنيه، عباءة حريمي تبدأ من سعر ١٠٠ جنيه، بنطلون جبردين رجالي يبدأ من سعر ١٥٠جنيهًا، بنطلون جينز رجالي يبدأ من سعر ١٥٠ جنيهًا، أسعار قميص بدلة رجالي يبدأ من سعر ١٥٠ جنيهًا، سليبر حريمي «شبشب خروج» يبدأ من سعر ٦٥ جنيهًا، شنطة سواريه تبدأ من سعر ٥٥ جنيهًا.

محلات الأحذية والمنتجات الجلدية مستعدة لبدء الأوكازيون الصيفي

أما قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية وأخر استعداداته لبدء الأوكازيون الصيفي 2023، يقول يحيى أبو حلقة، نائب رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن محلات الأحذية والمنتجات الجلدية استعدت لبدء الأوكازيون الصيفي في يوم 7 أغسطس الجاري، وبعضها بدأت بالفعل في تقديم الخصومات وتعليق اللافتات الخاصة بالأوكازيون.

جميع المحلات مشاركة في الأوكازيون بتخفيضات تصل إلى 50%

وأضاف «أبوحلقة» أن محلات الأحذية والمنتجات الجلدية استعدت لبدء الأوكازيون الصيفي، بتخفيضات على الأسعار تبدأ من 20 % وتصل إلى 50 %، وأن جميع المحلات في المناطق والشوارع التجارية تشارك في الأوكازيون الصيفي أو الشتوي، حتى لو لم تكن هناك بعض المحلات مشاركة بصفة رسمية، فإنها تكون مشاركة فعليًا بعروض التخفيضات، والاستعداد لاستقبال الزبائن.

خصومات على أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية، فيتو

الأوكازيون فرصة للمواطنين لاستفادة من الخصم وللمحلات لإنعاش المبيعات

وأشار إلى أن الأوكازيون يعد فرصة للمواطنين لشراء احتياجاتهم من الأحذية والمنتجات الجلدية بأسعار مخفضة وبنسبة خصم كبيرة، حيث ينتظر المواطنون فترة الأوكازيون لشراء العديد من القطع للاستفادة من العروض وتخفيضات الأسعار.

وأضاف أن الأوكازيون الصيفي أيضًا فرصة لأصحاب المحلات لإنعاش حركة المبيعات التي تأثرت خلال السنوات الماضية، حيث تسعى المحلات خلال فترة الأوكازيون إلى جذب الزبائن بتقديم عروض وتخفيضات بخصمات كبيرة أو بعروض على عدد القطع.

عام 2023 الأقل في نسب المبيعات مقارنة بالسنوات الماضية

وأوضح نائب رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، أن عام 2023 كانت الأقل في نسب المبيعات مقارنة بالسنوات الماضية، ومقارنة حتى بالعام الماضي الذي كانت فيه نسب المبيعات مرتفعة عن عام 2023، متمنيًا أن زيادة نسبة المبيعات والإقبال من المواطنين على الاستفادة من عروض الأوكازيون.

أسعار الأحذية الرجال في الأسواق قبل خصومات الأوكازيون

وعن أسعار الأحذية الرجالي في الأسواق قبل وبعد خصومات الاوكازيون، أوضح «أبو حلقة» أن الحذاء الرجالي يتراوح من 300 جنيه إلى 1200 جنيه، وذلك قبل احتساب نسبة الخصم في الأوكازيون، وهناك قطع عليها خصومات 20% وأخرى تصاعدية حتى 50%.