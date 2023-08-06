الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

«ابتدينا الأوكازيون» المحلات تستقبل الزبائن بتخفيضات تحطيم الأسعار، والفستان يبدأ من 100 جنيه

الأوكازيون الصيفي
الأوكازيون الصيفي 2023، فيتو

الأوكازيون الصيفي 2023، شهدت محلات منطقة وسط القاهرة إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية، للاستفادة من عروض وتخفيضات المحلات خلال فترة الأوكازيون الصيفي.

وبالرغم من أنه باقي يوم على إنطلاق الأوكازيون الصيفي رسميًا، إذ مقرر له البدء يوم الإثنين 7 أغسطس الجاري، لكنه بدأ مبكرًا قبل موعده الرسمي بأيام،  حيث تزينت المحال التجارية بالديكورات والملصقات المعبرة عن الأوكازيون الصيفي.

Advertisements

«ابتدينا الأوكازيون» أشهر لافتات المحلات لجذب المواطنين قبل بدء الأوكازيون الصيفي رسميًا

ووضعت بعض المحلات ملصقات توضح العروض المقدمة والتخفيضات على أسعار الملابس أو الأحذية والمنتجات الجلدية، فضلًا عن لافتة «ابتدينا الأوكازيون».

فما هو متوسط أسعار الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية خلال الأوكازيون الصيفي؟

الأوكازيون الصيفي 2023، فيتو

إقبال كثيف وغير مسبوق من المواطنين على المحلات قبل بدء الأوكازيون الصيفي

تقول سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك نشاطًا غير طبيعيًا من المواطنين وإقبال كثيف لشراء الملابس والمنتجات الجلدية والأحذية، والاستفادة من عروض الأوكازيون الصيفي بشكل غير مسبوق، بالرغم من عدم بدئها رسميًا. 

المعروض من الملابس داخل الأوكازيون منتجات عالية الجودة بأسعار تكاد أقل من التكلفة

وأضافت عضو مجلس إدارة الشعبة في تصريح لـ«فيتو» أنه خلال جولة قامت بها في المحال التجارية، وجدت أن المعروض من الملابس خلال فترة الأوكازيون من فئات أولى وثانية ولا يوجد ثالثة Class A و+Class B و B، ولا يوجد C نهائي، أي أن كل المنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، تكاد تكون أقل من التكلفة.

عروض وتخفيضات حقيقية بنسب خصم حتى 70 %

وأوضحت أن العروض والتخفيضات المقدمة من المحلات التجارية حقيقة وليست وهمية، إذ تتراوح عروض التخفيضات ونسب الخصم من 20 إلى 70%.

سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، فيتو

أقل فستان في عروض الأوكازيون يبدأ من 100 جنيه 

وعن متوسط أسعار الملابس والمنتجات الجلدية في الأوكازيون الصيفي، قالت سماح هيكل إن فستان كاجوال حريمي يبدأ من سعر١٠٠ جنيه، عباءة حريمي تبدأ من سعر ١٠٠ جنيه، بنطلون جبردين رجالي يبدأ من سعر ١٥٠جنيهًا، بنطلون جينز رجالي يبدأ من سعر ١٥٠ جنيهًا.

شنطة سواريه تبدأ من سعر 55 جنيهًا والقميص الرجالي من 150 جنيهًا

وتابعت عضو مجلس إدارة الشعبة، أن أسعار قميص بدلة رجالي يبدأ من سعر ١٥٠ جنيهًا، سليبر حريمي «شبشب خروج»  يبدأ من سعر ٦٥ جنيهًا، شنطة سواريه تبدأ من سعر ٥٥ جنيهًا.

الموعد الرسمي لبدء الأوكازيون الصيفي 2023

و أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء التصفية الموسمية الثانية خلال العام  « الأوكازيون الصيفي ‏2023  » في 7 أغسطس 2023، لمدة شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين. 

وأكدت وزارة التموين ضرورة ‏حصول المحال المشاركة على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية، إضافة  إلى الإعلان عن ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية، مقترنًا به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع بها ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

2 مليون جنيه غرامة تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار

وفي نفس السياق، حذر جهاز حماية المستهلك من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار، على غير الحقيقة خلال فترة الأوكازيون الصيفي، مؤكدًا أن الأحكام أصبحت رادعة وسريعة.

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أن  التلاعب في نسبة التخفيضات أو إعلان تخفيضات وهمية؛ من الممكن أن يتسبب في توقيع غرامة مالية على المحل تصل لـ 2 مليون جنيه، باعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة وفقًا لقانون حماية المستهلك.

txt

بتخفيضات تصل لـ 70%، محلات الملابس والأحذية تتزين بالعروض استعدادًا لبدء الأوكازيون (صور)

txt

تخفيضات تصل إلى 50%، شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية تكشف الأماكن المشاركة في الأوكازيون الصيفي

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الملابس الأوكازيون الاوكازيون الصيفي التخفيضات العروض العروض والتخفيضات الغرفة التجارية بالقاهرة الملابس الجاهزة الملابس والأحذية المنتجات الجلدية تخفيض خصم شراء الملابس شعبة الملابس الجاهزة عروض التخفيض عروض التخفيضات عروض وتخفيضات شنط ملابس الجاهزة نسب الخصم

مواد متعلقة

تخفيضات تصل إلى 50%، شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية تكشف الأماكن المشاركة في الأوكازيون الصيفي

تخفيضات تصل لـ 25 %.. الأوكازيون الصيفي فرصة لشراء ملابس جديدة بأسعار مناسبة (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

"النصر" يرفض التعليق على فيديو رونالدو مع حليمة بولند (فيديو)

سعر الجنيه مقابل الدولار ببداية تعاملات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

تعرف على الأداة الرقابية الوحيدة المفعلة خلال الإجازة البرلمانية

محسن صبري يكشف عن عدد زيجاته، وانتصار تعلق: "النسوان هتجننك" (فيديو)

أسعار العدس اليوم الأحد 6-8-2023 في الأسواق

في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، هذه الأطعمة تساعد في إدرار اللبن

نشرة الأخبار، أول ظهور للدكتور عمر هاشم بعد شائعة وفاته، نظر منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب

أسعار السيراميك اليوم 6 / 8 / 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

"النصر" يرفض التعليق على فيديو رونالدو مع حليمة بولند (فيديو)

رئيس حكومة العراق يأمر بالتحقيق في واقعة دب الطائرة

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الأحد 6-8-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

74 مليون دولار صادرات بصل طازج خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية