«ابتدينا الأوكازيون» المحلات تستقبل الزبائن بتخفيضات تحطيم الأسعار، والفستان يبدأ من 100 جنيه

الأوكازيون الصيفي 2023، شهدت محلات منطقة وسط القاهرة إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية، للاستفادة من عروض وتخفيضات المحلات خلال فترة الأوكازيون الصيفي.

وبالرغم من أنه باقي يوم على إنطلاق الأوكازيون الصيفي رسميًا، إذ مقرر له البدء يوم الإثنين 7 أغسطس الجاري، لكنه بدأ مبكرًا قبل موعده الرسمي بأيام، حيث تزينت المحال التجارية بالديكورات والملصقات المعبرة عن الأوكازيون الصيفي.

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«ابتدينا الأوكازيون» أشهر لافتات المحلات لجذب المواطنين قبل بدء الأوكازيون الصيفي رسميًا

ووضعت بعض المحلات ملصقات توضح العروض المقدمة والتخفيضات على أسعار الملابس أو الأحذية والمنتجات الجلدية، فضلًا عن لافتة «ابتدينا الأوكازيون».

فما هو متوسط أسعار الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية خلال الأوكازيون الصيفي؟

الأوكازيون الصيفي 2023، فيتو

إقبال كثيف وغير مسبوق من المواطنين على المحلات قبل بدء الأوكازيون الصيفي

تقول سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك نشاطًا غير طبيعيًا من المواطنين وإقبال كثيف لشراء الملابس والمنتجات الجلدية والأحذية، والاستفادة من عروض الأوكازيون الصيفي بشكل غير مسبوق، بالرغم من عدم بدئها رسميًا.

المعروض من الملابس داخل الأوكازيون منتجات عالية الجودة بأسعار تكاد أقل من التكلفة

وأضافت عضو مجلس إدارة الشعبة في تصريح لـ«فيتو» أنه خلال جولة قامت بها في المحال التجارية، وجدت أن المعروض من الملابس خلال فترة الأوكازيون من فئات أولى وثانية ولا يوجد ثالثة Class A و+Class B و B، ولا يوجد C نهائي، أي أن كل المنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، تكاد تكون أقل من التكلفة.

عروض وتخفيضات حقيقية بنسب خصم حتى 70 %

وأوضحت أن العروض والتخفيضات المقدمة من المحلات التجارية حقيقة وليست وهمية، إذ تتراوح عروض التخفيضات ونسب الخصم من 20 إلى 70%.

سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، فيتو

أقل فستان في عروض الأوكازيون يبدأ من 100 جنيه

وعن متوسط أسعار الملابس والمنتجات الجلدية في الأوكازيون الصيفي، قالت سماح هيكل إن فستان كاجوال حريمي يبدأ من سعر١٠٠ جنيه، عباءة حريمي تبدأ من سعر ١٠٠ جنيه، بنطلون جبردين رجالي يبدأ من سعر ١٥٠جنيهًا، بنطلون جينز رجالي يبدأ من سعر ١٥٠ جنيهًا.

شنطة سواريه تبدأ من سعر 55 جنيهًا والقميص الرجالي من 150 جنيهًا

وتابعت عضو مجلس إدارة الشعبة، أن أسعار قميص بدلة رجالي يبدأ من سعر ١٥٠ جنيهًا، سليبر حريمي «شبشب خروج» يبدأ من سعر ٦٥ جنيهًا، شنطة سواريه تبدأ من سعر ٥٥ جنيهًا.

الموعد الرسمي لبدء الأوكازيون الصيفي 2023

و أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء التصفية الموسمية الثانية خلال العام « الأوكازيون الصيفي ‏2023 » في 7 أغسطس 2023، لمدة شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وأكدت وزارة التموين ضرورة ‏حصول المحال المشاركة على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية، إضافة إلى الإعلان عن ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية، مقترنًا به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع بها ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

2 مليون جنيه غرامة تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار

وفي نفس السياق، حذر جهاز حماية المستهلك من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار، على غير الحقيقة خلال فترة الأوكازيون الصيفي، مؤكدًا أن الأحكام أصبحت رادعة وسريعة.

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أن التلاعب في نسبة التخفيضات أو إعلان تخفيضات وهمية؛ من الممكن أن يتسبب في توقيع غرامة مالية على المحل تصل لـ 2 مليون جنيه، باعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة وفقًا لقانون حماية المستهلك.