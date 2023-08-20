الأحد 20 أغسطس 2023
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اقتصاد

شعبة الملابس: 50% زيادة في المبيعات منذ بداية الأوكازيون الصيفي

خالد فايد، فيتو
خالد فايد، فيتو

شهدت مبيعات الملابس الجاهزة ارتفاعًا منذ بدء الأوكازيون الصيفي الذي انطلقت فعالياته يوم 7 أغسطس 2023، متوقعين مد فترة الأوكازيون.

زيادة نسبة مبيعات الملابس بنسبة تصل إلى 50 %

قال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأوكازيون الصيفي 2023 الذي بدأ في 7 أغسطس الجاري ساهم في زيادة نسبة مبيعات الملابس بنسبة تصل إلى 50 % حتى الآن، كما نجحت الكثير من المحلات في تحريك المخزون لديها خلال الفترة الحالية.

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توقعات بمد فترة الأوكازيون الصيفي 

وتوقع نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة مد فترة الأوكازيون الصيفي في ظل هذا الزخم الذي يشهده السوق، خاصة مع نسب التخفيضات المرتفعة في المحلات.

70% نسبة التخفيضات على شراء الملابس في المحلات

وأضاف «فايد» أن نسب التخفيضات المرتفعة لدى محلات الملابس المشاركة فى الأوكازيون الصيفى التي تتراوح بين  20% وتصل إلى 70%، ساهمت في إقبال المواطنين لشراء الملابس سواء "رجالي أو حريمي بجانب لبس الأطفال".

 حرص كامل من قبل التجار والمصانع على تقديم تخفيضات حقيقية لإنجاح الأوكازيون

وأشاد خالد فايد بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المختصة كافة التي ساهمت في إطلاق الأوكازيون الصيفي 2023 ومتابعة تنفيذه على الوجه الأمثل، خاصة ما يتعلق بنسب الخصم والتخفيضات التي تقدمها المحلات المختلفة والشركات المنتجة، كما أن هناك حرص كامل من قبل التجار والمصانع على تقديم تخفيضات حقيقية لإنجاح الاوكازيون.

اتجاه عدة براندات عالمية في صناعة الملابس لتصنيع موديلاتها المختلفة في مصر

وكان خالد فايد، قد كشف اتجاه عدة براندات عالمية في صناعة الملابس لتصنيع موديلاتها المختلفة في مصر بسبب الضوابط المفروضة على الاستيراد، وارتفاع أسعار الملابس المستوردة بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي دفع براندات كبرى للتصنيع في السوق المحلي سواء بإنشاء مصانع لها أو التصنيع لدى المصانع المصرية.

مصر لديها صناعة ملابس متطورة وتمتلك حصة سوقية عالمية في دول أوروبا وأمريكا

وأشار خالد فايد، إلى أن مصر لديها صناعة ملابس متطورة للغاية كما تمتلك حصة سوقية عالمية في دول أوروبا وأمريكا وبعض دول آسيا، ولدينا اطلاع على كل خطوط الموضة فى العالم من ناحية الطباعة والأقمشة ونوعيتها والتصميمات، وهناك تطور فى منظومة المعارض لهذا القطاع مما يمنح ميزة مستقبلية لقطاع صناعة الملابس.

صناعة الملابس في مصر أحد أهم القطاعات الإنتاجية 

وأوضح نائب رئيس شعبة الملابس، أن إنتاج الملابس الرجالى والحريمي والأطفال أصبح يتماشى مع نفس خطوط الموضة العالمية وشهدت هذه الصناعات تطورًا كبيرًا، الأمر الذي يجعل صناعة الملابس في مصر أحد أهم القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تساهم بحصيلة تصديرية كبيرة.

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