أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يكرم الفرق الرياضية بالقلعة الحمراء.. تألق يد الزمالك في البطولة العربية.. واستقالة توفيق السيد من لجنة الحكام

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

ظهر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهازه المعاون وأيضا نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في احتفالية تكريم الفرق الرياضية التي يقيمها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب داخل ملعب التتش بالجزيرة.

وحظي كولر وجهازه المعاون ونجوم الأهلي بتشجيع كبير من الحاضرين بعد الإنجازات التي حققها فريق الكرة تحت قيادته بعد الفوز بخمس بطولات هي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بقيادة أحمد رمضان هتلر، المدير الفني، على فريق الحشد العراقي بنتيجة (36-27) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية المقامة حاليا بالسعودية.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح نادي الزمالك بنتيجة (18-13).

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لمواجهة مضر السعودي في نصف نهائي البطولة العربية لكرة اليد.

أعلن نادي مانشستر سيتي تجديد عقد لاعبه البرتغالي برناندو سيلفا حتى عام 2026 المقبل.

وجدد سيلفا عقده مع السيتي بعدما شارك في 308 مباريات حتى الآن حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسين للاتحاد الإنجليزي، وأربعة كؤوس رابطة، ولقبين للدرع الخيرية، ودوري أبطال أوروبا.

وسجل سيلفا 55 هدفًا، أبرزها تسجيل الهدفين الافتتاحيين في الفوز 4-0 على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

تقدم توفيق السيد عضو لجنة الحكام، باستقالته من اللجنة بعد جلسة جمعته مع اتحاد الكرة بشأن وضع لجنة الحكام.

وعلمت فيتو أن سبب تقديم توفيق السيد باستقالته هو إصرار اتحاد الكرة على تواجد فيتور بيريرا رئيسا للجنة الحكام، واعتراضًا منه على أسلوب البرتغالي مع أعضاء لجنة الحكام.

وكشف مصدر أن من ضمن أسباب استقالة توفيق السيد هو حصوله على راتب ضعيف من اتحاد الكرة، في الوقت الذي يحصل فيه بيريرا على راتبه بالدولار.

فيما علق توفيق السيد عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، على قرار تقدمه باستقالته من عضوية اللجنة والسبب الذي دفعه للإقدام على هذه الخطوة.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لفيتو، إن الأمور داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة صعبة جدا، والأجواء لا تساعد على تحقيق أي نجاح.

وأضاف توفيق السيد، أنه كان ينوي تقديم استقالته بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز أكثر من مرة ولكن مسئولي الجبلاية كانوا يضغطون عليه من أجل الاستمرار، إلا أن الأمور وصلت لمرحلة لا يمكن تحملها سواء داخل اتحاد الكرة أو داخل لجنة الحكام نفسها.

أعلن النادي الأهلي عن خوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرا مغلقا في النمسا خلال الفترة من 28 اغسطس الي 6 سبتمبر استعدادا لبداية مباريات الموسم الجديد.

واطمأن الكابتن خالد بيبو مدير الكرة علي كافة الترتيبات اللازمة والتجهيزات الخاصة بمعسكر الفريق في النمسا، حيث زار المعسكر وتفقد أماكن الإقامة والمواصلات وكافة احتياجات الفريق والجهاز الفني.

وغادر خالد بيبو إلى النمسا وبصحبته سمير عدلي المدير الإداري لمعاينة كافة التجهيزات.

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