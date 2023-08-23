الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

الأهلي يعلن موعد معسكر الفريق في النمسا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أعلن النادي الأهلي عن خوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرا مغلقا في النمسا خلال الفترة من 28 اغسطس الي 6 سبتمبر استعدادا لبداية مباريات الموسم الجديد.

واطمأن الكابتن خالد بيبو مدير الكرة علي كافة الترتيبات اللازمة والتجهيزات الخاصة بمعسكر الفريق في النمسا، حيث زار المعسكر وتفقد أماكن الإقامة والمواصلات وكافة احتياجات الفريق والجهاز الفني.

وغادر خالد بيبو إلى النمسا وبصحبته سمير عدلي المدير الإداري لمعاينة كافة التجهيزات.

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الأهلي يوجه الشكر لسفارة النمسا في القاهرة 

ووجه النادي الأهلي الشكر لسفارة النمسا في القاهرة بعد تسهيل استخراج تأشيرات بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد. 

 

النادي الأهلي 

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه. 

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي: 

خالد بيبو: مدير الكرة 

مارسيل كولر: مدير فنى
كارلوس بيرنجير: مدرب
هارالد جامبيرلي: مدرب
سامى قمصان: مدرب
ميشيل يانكون:مدرب حراس
أندريس أندويا: مخطط أحمال
ياسين ميكارى: محلل أداء

وكان النادي الأهلي تلقى إخطارا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل. 

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبا وفقا للوائح المنظمة للبطولة. 

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد. 

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلي خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي. 

عودة تدريبات الأهلي 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر غدا الخميس  تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل. 

ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوما بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

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الأهلي النمسا خالد بيبو كولر سيد عبد الحفيظ

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