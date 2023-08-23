الأربعاء 23 أغسطس 2023
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سياسة

رئيس حزب الوفد: أخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ومطمئنون لإجرائها بشفافية وحياد تام

عبد السند يمامة رئيس
عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، فيتو

الانتخابات الرئاسية، قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد: لا توجد خلافات داخل الحزب وسأخوض الانتخابات الرئاسية باعتباري رئيس الحزب.
 

شفافية الانتخابات الرئاسية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": مطمئنون لإجراء الإنتخابات الرئاسية بشفافية وحياد تام.
 

الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية 

ولفت: نقدر القضاء والإشراف القضائي يمنح العدالة للانتخابات الرئاسية، ونؤكد أن مؤسسات الدولة على الحياد.
 

تلقي تبرعات الانتخابات الرئاسية

وتابع: سيكون هناك حساب خاص لتلقي التبرعات الخاصة بالحملة الدعائية الانتخابية.

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حبس وغرامة لمن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في هذه الحالة

يمامة: هيئات الوفد أجمعت على قرار ترشحي لانتخابات الرئاسة

 

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد: إن مؤسسات الوفد جميعها تؤيد المشاركة، في انتخابات رئاسة الجمهورية، والدفع باسم رئيس الوفد للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

 

الانتخابات الرئاسية المقبلة 
 

وأضاف يمامة: أقرر أن هذه المرحلة بالنسبة للوفد قد بدأ العمل بها  من خلال وضع برنامج اقتصادي ينقذ الوطن وإصلاح التعليم وبالفعل تم العمل وهناك متخصصون من أبناء مصر والوفد يقومون بإعداد البرنامج الانتخابي.

الانتخابات الرئاسية، واستكمل يمامة، هناك قواعد والإعلان عن البرنامج الانتخابي، لا يحدث إلا بعد إعلان فتح باب الترشح والحديث عن البرنامج الانتخابي له توقيت سوف نعلن عنه قريبًا.

 

جاء ذلك خلال إحياء ذكرى زعماء الوفد سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين من أمام ضريح سعد زغلول.

 

وحدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، عقوبة لمن يدلي بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

وجاء نص المادة (٥٣) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية كالتالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.

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