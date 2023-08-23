الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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سياسة

حبس وغرامة لمن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في هذه الحالة

الانتخابات الرئاسية،
الانتخابات الرئاسية، فيتو

حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، عقوبة لمن يدلي بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

وجاء نص المادة (٥٣) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية كالتالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.

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الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 

الانتخابات الرئاسية 2024، تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية لإجرائها تحت إشراف قضائي كامل، لـ انتخاب الرئيس الجديد مع وضع رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد ( 140، 210، 241 مكرر ) من الدستور المصري.

وتواصل هيئة الانتخابات تحديث قاعدة بيانات الناخبين وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة وفقًا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن.

الوطنية للانتخابات: مستلزمات انتخابات رئاسة الجمهورية مسئولية البريد

ووقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصرية بالقرية الذكية ضمن الإجراءات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن بروتوكول التعاون مع هيئة البريد المصرية يأتى فى إطار تعاون أجهزة الدولة المختلفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام الانتخابات الرئاسية 2024.

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وأكد المستشار وليد حمزة في كلمته خلال توقيع بروتوكول التعاون أن البريد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة،  لذلك قررت الهيئة أن تستفيد من هذه الإمكانيات فى نقل الأوراق الانتخابية عبر البريد المصرى إلى محافظات وقرى مصر.

الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات العمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية لإجراء انتخابات الرئاسة 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة، في إطار عملها لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية اللازمة والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أنه جرى خلال الاجتماع استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات تبحث الحبر الفسفوري المستخدم في الانتخابات الرئاسية 2024 

وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة "الحبر الفسفوري" الذي سيستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته.

كما استكمل المجلس مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.

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