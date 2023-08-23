يمامة: جميع هيئات الوفد أجمعت على قرار ترشحي لانتخابات الرئاسة

حزب الوفد، قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد:إن مؤسسات الوفد جميعها تؤيد المشاركة، في انتخابات رئاسة الجمهورية، والدفع باسم رئيس الوفد للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأضاف يمامة: أقرر أن هذه المرحلة بالنسبة للوفد قد بدأ العمل بها من خلال وضع برنامج اقتصادي ينقذ الوطن وإصلاح التعليم وبالفعل تم العمل وهناك متخصصون من أبناء مصر والوفد يقومون بإعداد البرنامج الانتخابي.

الانتخابات الرئاسية، واستكمل يمامة، هناك قواعد والإعلان عن البرنامج الانتخابي، لا يحدث إلا بعد إعلان فتح باب الترشح والحديث عن البرنامج الانتخابي له توقيت سوف نعلن عنه قريبًا.

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جاء ذلك خلال إحياء ذكرى زعماء الوفد سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين من أمام ضريح سعد زغلول.