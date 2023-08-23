مشروع قانون جديد لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية

بهدف تسهيل الحصول على الجنسية الألمانية، وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من وزيرة الداخلية نانسي فيزر.

يسمح بحمل أكثر من جنسية

يشار إلى أن مشروع القانون الذي تم إقراره لا يقلل من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية وحسب بل إنه يسمح أيضًا بحمل أكثر من جنسية، غير أنه يقرن الحصول على الجنسية بشروط تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي.

الحكومة الألمانية ترمي من خلال هذا القانون إلى تحقيق أهداف من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة، والتحفيز على الحصول على موطئ قدم في ألمانيا والاندماج في المجتمع.

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الحصول على جواز السفر الألماني

ويتيح القانون لمن أقام في ألمانيا لمدة 5 أعوام تقديم طلب للحصول على جواز السفر الألماني، شريطة التزام المتقدم بالطلب بقيم المجتمع الحر، حيث ينص القانون بشكل صريح على استبعاد التجنيس بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية، كما يشترط القانون أيضًا قدرة المتقدم على كسب عيشه بشكل عام من دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.

ومن المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان وفي حال إقراره من البرلمان سيدخل حيز التنفيذ.

القدرة التنافسية لألمانيا

من جانبها، وصفت وزيرة داخلية ألمانيا نانسي فيزر مشروع القانون بأنه مفتاح حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا، وقالت في تصريحات لشبكة التحرير "دويتشلاند": "نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول".

وأكدت: "لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءًا كاملًا من المجتمع في المستقبل المنظور".

يهدف إلى تحقيق المشاركة

وأضافت أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى تحقيق المشاركة: "نريد للأشخاص الذين ظلوا جزءًا من مجتمعنا لفترة طويلة أن يتمكنوا من المشاركة في تشكيل بلادنا بشكل ديمقراطي، لأن ديمقراطيتنا تعيش على مشاركة الجميع. ديمقراطيتنا في حاجة إلى أشخاص يعملون من أجلها ويعززونها".

14 % من السكان لا يحملون جوازات سفر ألمانية

وحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن نحو 14% من سكان البلاد لا يحملون جوازات سفر ألمانية، أي ما يقارب 12 مليون شخص منهم نحو 5.3 مليون شخص يعيشون في ألمانيا منذ 10 أعوام على الأقل.

وقد وصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى نحو 168 ألفا و500 شخص في العام الماضي.