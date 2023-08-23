متحور إيريس الجديد يثير المخاوف.. الأطباء يكشفون أعراضه.. يحذرون من سرعة انتشاره.. والنشطاء يطالبون بإجراءات احترازية

متحور إيريس EG5، لا يزال المتحور الجديد إيريس EG5 يشغل بال المصريين، وخاصة بعد إعلان وزارة الصحة اكتشاف حالتين مصابتين بالمتحور في مصر، وتصدر المتحور الجديد تريند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، للبحث عن أعراض وأسباب ظهور المتحور الجديد.

ظهور مصابين متحور أيريس EG5

ظهور مصابين متحور إيريس EG5، أو المتحور الجديد، أثار مخاوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد بعضهم أن أعراض المتحور الجديد ظهرت عليهم، ما دفع الأطباء للتحذير من الانتشار السريع للمتحور الجديد، مطالبين بالعودة للإجراءات الاحترازية والتوجه للأطباء في حالة ظهور الأعراض.

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متحور إيرايس الجديد يثير المخاوف، فيتو



بداية المخاوف من متحور إيريس EG5 أطلقتها منظمة الصحة العالمية، عندما أعلنت عن ظهور متحور فيروس ‎كورونا الجديد "إيريس"، وهو من سلالة "أوميكرون"، تحت المراقبة نظرًا لسرعته الأكبر بالانتشار بين البشر، حيث أشارت التقديرات إلى سرعة انتشاره بنسبة 20% أسبوعيًا في بريطانيا، كما أنه المتحور الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة بنسبة 17.3%.

المتحور الجديد رفع نسبة دخول المستشفيات



وذكرت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد رفع نسبة دخول المستشفيات جراء كوفيد بنسبة 40.7% في إنجلترا و12.1% في الولايات المتحدة، وأعراضه لا تختلف عن أعراض المتحوّرات الأخرى، حيث انتشر المتحور في 51 دولة حتى الآن.

مخاوف انتشار المتحور الجديد، متحور إيريس EG5، دفع الأطباء لإطلاق تحذيراتهم من الإصابة بالمتحور الجديد، وطالبوا باستشارة الطبيب فور ظهور الأعراض.

المتحور الجديد يصيب 62 دولة، فيتو



حذر الدكتور حمدي التركي، طبيب الصدر، من متحور إيريس EG5 فقال: "نخلي بالنا.. تلاحظ هذه الأيام ارتفاع عدد الحالات التي تشكو من حمى، وألم بالحلق وسعال بسيط، وآلالام في المفاصل والعضلات، وهي أعراض المتحور الجديد من كوفيد EG 5، ويجب استشارة الطبيب واتخاذ الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وغيرها."

انتشار متحور كورونا eg5 في 60 دولة



وقال الدكتور حمدي التركي إنه "كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشار متحور كورونا eg5 الجديد "إيريس" في 60 دولة حول العالم، وسط تحذيرات من سرعة اختراقه الصفوف وانتشار العدوى بين الأشخاص.

ووصفت المنظمة متحور كورونا eg5 بـ"المهم"، متوقعة تغيره وخروج الكثير من الطفرات من عباءته، مشيرة إلى صفاته المميزة والتي تتعلق بخصائص هروب مناعية، وسرعة انتشاره ليصبح هو السلالة السائدة في العالم خلال الأسابيع المقبلة، وفقا للتوقعات."

انتشار المتحور الجديد أيريس، فيتو



وعن أعراض المتحور الجديد قال الدكتور حمدي التركي: "رغم أن أعراض المتحور الجديد لـ"كوفيد-19" تشبه أعراض السلالات السابقة، إلا أنها تتميز بكونها أكثر حدة وتعرض الأفراد لخطر كبير، وفقا لموقع Hindustan times.

وعدد الموقع أبرز أعراض متغير كورونا الجديد كالتالي: الحمى، السعال، العطس، سيلان الأنف (الاحتقان)، وزيادة أعراض حساسية الجهاز التنفسي، والتهاب الحلق وضيق التنفس. الصداع، والغثيان، والإسهال آلام في البطن، التهاب العضلات التشنجات وآلام الجسم، التعب العام وفقدان حاسة الشم."

دور البرد المنتشر وأعراض المتحور الجديد



وعن دور البرد المنتشر، قال دكتور محمود مشعل، أخصائي طب الأطفال: "يا تري دور البرد المنتشر حاليًا بين الأطفال وكمان الكبار برد عادي ولا متحور كورونا الجديد إيريس EG5؟ تعالوا نعرف الفرق بينهم حيث يتمثل في بعض الأعراض كما يلي: أعراض نزلات البرد (الزكام، الرشح، ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، الشعور بالخمول).

التحذير من متحور إيريس الجديد، فيتو



وقال الدكتور محمود مشعل "أعراض المتحور الجديد إيريس EG5 (السعال، الحمى، العطس، إحتقان الحلق، الإسهال، وسيلان الأنف والرشح، والتهابات في الجهاز التنفسي، وضيق التنفس، والصداع، والغثيان، القيء، والتقلصات وألم في البطن، فقدان حاسة التذوق، وفقدان حاسة الشم) ويجب استشارة الطبيب فورًا في حالة ظهور الأعراض المذكورة"

إصابات كثيرة بدور برد منتشر



أما الدكتور أحمد السيد الجدع فقال: " فيه دور تعب منتشر جدا اليومين دول وفى إصابات كتير جدا بيه وغالبا يعنى ده مش دور برد عادى ولا برد من المروحة، ربنا يعافينا جميعا يارب وهو بنسبة كبيرة المتحور الجديد إيريس فيروس EG5."

وعن انتشار المتحور الجديد قال الدكتور أحمد السيد: "بدأ المتحور الجديد إيريس فيروس في الانتشار بعد عدة أشهر من عدم ظهور متحورات، وهو متحور من فيروس كورونا ولا تختلف الأعراض كثيرًا عن متحور أوميكرون، وهو الآن منتشر في 51 دولة"

وعن أعراضه قال أحمد السيد "تكون الأعراض: (سيلان الأنف، ووجع بالحلق، والصداع، والكحة الجافة، تغير رائحة الفم هي أهم أعراض المتحور الجديد ايريس، وقد تكون مصحوبة هذه الأعراض بسخونية، وتكسير فى الجسم وجع في العظم)."

المتحور الجديد لا يشكل خطورة



وقال أحمد السيد: "ورغم سرعة انتشار هذا الفيروس الجديد؛ إلا أن الدراسات أثبتت حتي الآن أن هذا الفيروس لا يشكل خطورة كبيرة كسابقه من الفيروسات علي حياة الإنسان، ولذا نوصي دائمًا بالاهتمام بالجهاز المناعي والعمل دائمًا على عدم إجهاد الجسم، مع تناول الفيتامينات الصحية والسوائل الدافئة بشكل مستمر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من الإصابة بمثل هذه الفيروس ولبس الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة... ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".

متحور إيريس الجديد يسبب المخاوف، فيتو

وعلقت دكتورة إيمي محمد على انتشار المتحور الجديد إيريس فقالت: "أبرز أعراض متحور فيروس كورونا الجديد أيريس " EG5 " - ارتفاع درجة الحرارة، سيلان الأنف، الصداع، والعطس، والتهاب الحلق، والتعب أو الإجهاد خفيف أو شديد، يعنى أي أعراض من دى لزم تكشف متعتقدش أن دور برد عادى".

وتابعت الدكتورة إيمي قائلة: "منظمة الصحة العالمية تحذر من متحور جديد يسمي 5 Egy ! هذا المتحور يشبه أعراض كورونا وسريع الانتشار ونسبة الوفيات به عالية ومنتشر جدا حول العالم ومن بينهم مصر ربنا يستر ربنا يحفظنا من كل مكروه وسوء"

ظهور إصابات جديدة للمتحور الجديد

سرعة انتشار المتحور الجديد سببت حالة من الخوف لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقال محمد عبد الرؤوف: "متحور إيريس أو EG5 المعلومات الأكيدة عنه حتى الآن حسب آخر متابعة لى ظهوره فى 51 دولة على مستوى العالم وآخرهم الكويت أمس، لا يوجد دليل حتى الآن على أنه أشد عنفا أو أقوى من سلالات كورونا السابقة والتطعيمات الحالية قد تفيد فى مقاومة متحور إيريس"

وعلق محمد إسماعيل قائلًا: "حتى الفيروس الجديد نازل باسم شبه مصر EG.5 المتحـور كورونا EG.5 إيريس، تم الإعلان الرسمي عنه أصاب أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، ‏احذروا المتحور الجديد المتحور الجديد لكورونا ظهر في بعض الدول وخصوصا نيويورك ويوميا بيعلنوا عن إصابات.. ناخد احتياطنا لوفي اطفال والتعامل يبقي بحذر".

وقالت هاجر حسن: " يعني أول ما ينزلوا بالأعراض تطلع عندي؟"

كل ما تريد معرفته عن المتحور الجديد، فيتو

أما أحمد ابن ناصر فقال: " فعلًا أنا كنت تمام الصبح ودلوقتي تعبان جدا ونفس الأعراض"

وعبرت ريتاج الشرقاوي عن مخاوفها قائلة: "يعني اللي عندي ده مش برد من المروحة؟"

وقالت الواثقة بالله: " كل الأعراض جتني وقاعدة فيها بردة فوق 10 ايام ممكن دوا"

أما محمد عصام فعلق قائلًا: "جماعة بقالي يومين عندي الاعراض دي اكشف عند دكتور اي ضروري".

وقالت رانيا سليم: " طب والاعراض دى موجودة كاملة متكاملة عندي كدا وزود سخونيه ووجع في البطن وم قادرة اقف ع رجلى حرفيا... ايه الإجراءات المفروض نعملها".

تحذير من التهاون في دور البرد الجديد

وعلق الدكتور أحمد أبو هاشم قائلًا: " بلاش تهاون بدور البرد اللي منتشر عندنا دلوقتي ومنقولش انه دور برد من المروحة وهيعدي لأن اللي موجود ده متحور فيروس كورونا الجديد eg5 إيريس eris وده متحور سريع الإنتشار وخصوصا لأصحاب المناعة الضعيفة ولأصحاب الأمراض المزمنة، وهو اقل خطر من الكورونا بس سريع الانتشار وسهل ينتقل من شخص لشخص وبيقدر يخفي نفسه من المناعة فجسمك مش هيقدر يقاومه وعشان كدا لازم ناخد احتياطاتنا بإننا نبعد عن الاماكن الزحمة ونلبس الماسك طول ما احنا موجودين في مكان فيه عدد كبير".

اعراض المتحور الجديد، فيتو



وطالب الدكتور أحمد أبو هاشم بتقوية المناعة للجسم، ناصحًا "نبدأ ناخد فيتامينات زي Vit c او lactoferrin او zinc او Vit D، ونشرب سوايل كتيير ومشروبات سخنة".

جدير بالذكر أن مصر أكدت، أمس الثلاثاء، رصدت متحور كورونا الجديد EG5، معلنة وجود حالتين مصابتين بهذا المتحور، ويتماثلات للشفاء، وبذلك تصبح مصر ثاني دولة عربية ترصد المتحور الأحدث من كورونا بعد الكويت، وذلك خلال أسبوع واحد.