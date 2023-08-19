السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

عودة الإجراءات الاحترازية، استعدادات المترو والسكك الحديدية لمواجهة متحور كورونا الجديد

مترو الانفاق
مترو الانفاق

استعدت قطاعات النقل لمواجة  ظهور متحور كورونا الجديد وذلك  مع إعلان منظمة الصحة  العالمية عن ظهور متحور Eg.5

تعليمات وزارة النقل بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا

وشدد وزير النقل  المهندس كامل الوزير، على  هيئة السكة الحديد والمترو ضرورة  رفع  حالة الطوارئ وعودة الإجراءات الاحترازية  مع العمل على رفع  تقارير يومية إليه عما تم تنفيذة  من إجراءات تطهير وتعقيم القطارات والمحطات والإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، مع وضع وتنفيذ خطة لتقليل الزحام بالمحطات والقطارات.

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تعليمات النقل بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا

كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد أطلق كل منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو والسكة الحديد في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.

يقوم عمال النظافة بالسكة الحديد بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها خصوصا القطارات العادية ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة متحور فيروس كرونا، كما لجأ المرفقين إلى تعليق ملصقات في المحطات والقطار للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

من ناحية أخرى تسعى  السكك الحديد ومترو الانفاق لتقليل الزحام من خلال إضافة رحلات إضافية وقت الزحام بما يساهم فى تقليل الزحام بمترو الأنفاق والسكك الحديد ويساعد فى تقديم خدمات على مستوى أعلى  من الخدمات. 

 منظمة الصحة العالمية 

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت أنه حتى الآن لا توجد خطورة من متحور كورونا الجديد وما زال يصنف بمتحور منخفض الخطورة ويتشابه مع متحور أوميكرون من حيث الأعراض ولا يسبب شدة في الأعراض

وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة، أن أعراض الإصابة بنزلات البرد العادية تتشابه مع أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن تحورات فيروس كورونا المستمرة حولت فيروس كورونا إلى إصابة شبيهة بنزلة البرد.

 

التعامل مع أى نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع أي نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا، مؤكدًا أن ٩٠% من حالات الإصابة بفيروس كورونا أصبحت حالات بسيطة.

وقال استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إنه لا يوجد اختلاف بين أعراض جميع متحورات فيروس كورونا ومنهم المتحور الجديد Eg.5.

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وكشف استشاري الحساسية والمناعة، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 وهم كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وهم أكثر عرضة للمضاعفات.

 

فيروس كورونا

 الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن الشباب يمكن أن يتعرضوا للإصابة بمتحور كورونا الجديد إلا أن أعراضه تكون بسيطة ويمكن علاجها بأدوية البرد التقليدية بينما الفئات الأكثر خطورة عليهم اتباع الإجراءات الاحترازية لأن المرض يمكن أن يسبب مضاعفات لهم.

 

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