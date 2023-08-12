إيريس يثير الذعر في العالم.. متحور كورونا الجديد يضرب 51 دولة.. والصحة العالمية ترد ببيان صادم

أثيرت حالة من الجدل على الساحة العلمية مؤخرا بشأن إمكانية عودة انتشار وباء كورونا، خصوصا بعد أن أعلنت العديد من الدول رصد متحور جديد من الفيروس أطلق عليه "إيريس"، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإصدار بيان عاجل لكشف ما توصلت إليه من معلومات بشأن هذا المتحور حتى الآن.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية أمس بيانا كشفت من خلاله أنه على الصعيد العالمي تم الإبلاغ عما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 2500 حالة وفاة، وذلك في آخر 28 يومًا في الفترة من 10 يوليو الماضي، حتى 6 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 80% في معدل الإصابات مقارنة بالـ 28 يومًا السابقة لها.

Advertisements

1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 2500 حالة وفاة

وقالت المنظمة، في تحديث جديد حول تطورات انتشار فيروس كورونا أصدرته الجمعة في جنيف، إنه في حين أبلغت 5 أقاليم تابعة لها عن انخفاض في عدد حالات الإصابة والوفيات على حد سواء، فإن إقليم غرب المحيط الهادئ أبلغ عن زيادة في حالات الإصابة وانخفاض في معدل الوفيات.

وأشارت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 769 مليون إصابة مؤكدة وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم، وذلك منذ بداية الوباء وحتى 6 أغسطس الجاري، وأن الحالات المبلغ عنها لا تمثل بدقة معدلات الإصابة، وذلك بسبب انخفاض الاختبار والإبلاغ على مستوى العالم.

انتشار متحور جديد من كورونا في بريطانيا والولايات المتحدة

والأحد الماضي، أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن متحورًا جديدًا من كوفيد 19، يُطلق عليه اسم " إيريس" أو " EG.5.1" وينحدر من سلالة أوميكرون، قد انتشر في المملكة المتحدة.

وأوضحت أن هذا المتحور يقف بالفعل خلف واحدة من كل سبع حالات جديدة. كما أن انتشاره زاد بسرعة في الأسابيع الأخيرة.

وأصبح المتحور مسؤولًا بالفعل عن 17٪ من الحالات في الولايات المتحدة و15٪ في المملكة المتحدة، وفقا لموقع "انفوباي" الإخباري.

وبحسب العالم الشهير إريك توبول، مؤسس ومدير معهد " Scripps Research Translational Institute"، الأمريكي، فإن متحور " EG.5.1" يواصل إظهار ارتفاع قوي ومتسارع، حيث قفز من 11% إلى 17% في آخر أسبوعين.

المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها

وكشفت بيانات صادرة عن المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن المتحور أصبح " EG.5.1" في الأسبوع الماضي هو السلالة المسيطرة في الولايات المتحدة.

وفي المملكة المتحدة، تراقب وكالة الصحة الحكومية انتشار هذه السلالة منذ تصنيفها في 31 يوليو الماضي، لا سيما مع ارتفاع الحالات في آسيا، حيث تظهر أحدث البيانات أن انتشاره المتسارع يمكن أن يكون أحد أسباب الزيادة الأخيرة في الإصابات في المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من أن الأرقام الحالية بعيدة عن الأرقام القياسية للوباء، إلا أن العلماء يراقبون عن كثب تطور فيروس " SARS-COV-2" الذي يسبب COVID-19، نظرًا لتطوره المستمر وقدرته على مراوغة المناعة.

ووفقًا للإحصاءات، زادت معدلات COVID-19 في المملكة المتحدة في ذروة الصيف من 3.7% إلى 5.4% الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل دخول المستشفيات إلى 1.97 لكل 100 ألف حالة من السكان، مقارنة بـ 1.17 في تقرير" UKHSA" السابق.

وفي يوليو الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية سلالة " EG.5.1" على أنها "متغير تحت السيطرة".

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى تضاعف الانتشار العالمي لـ " EG.5.1" بدء من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو الماضيين، وحتى الآن، تم تسجيله في 51 دولة.

وحثت المنظمة، الحكومات على الحفاظ على الأنظمة الصحية التي أنشأتها من أجل COVID-19 وليس تفكيكها.

أعراض متحور فيروس كورونا المستجد

١- الصداع

٢- سيلان الأنف

٣-ارتفاع في درجة الحرارة

٤-الغثيان

٥- احتقان والتهاب الحلق

٦-سعال جاف.

الصحة العالمية تعلن انتهاء كوفيد كحالة طوارئ

وفي 5 مايو الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورنا "كوفيد-19" لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، "أعلن بأمل كبير انتهاء كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية.. لكن هذا لا يعني أنه قد انتهى كتهديد للصحة العالمية."

وكانت المنظمة أعلنت COVID-19 جائحة في 11 مارس 2020، ما أدى إلى عمليات الإغلاق والقيود على السفر في جميع أنحاء العالم.

وكان هناك أكثر من 6 ملايين حالة وفاة مرتبطة بـ COVIDفي جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين.



وفيات كوفيد-19

وفي 27 أبريل الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض الوفيات جراء كوفيد-19 بنسبة 95 في المئة منذ بداية العام.

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي: "إنه لأمر مشجع هذا الانخفاض المستمر في الوفيات المبلغ عنها جراء كوفيد-19 والتي سجلت نسبة 95 في المئة منذ بداية هذا العام".

وأعاد تيدروس التأكيد آنذاك على أن منظمة الصحة العالمية لا تزال تأمل في إعلان نهاية لكوفيد-19 كحالة طوارئ صحية في العالم، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة التي تقدم التقارير له بشأن وضع الفيروس الشهر المقبل.

وقال إن "هذا الفيروس وُجد ليبقى، وجميع البلدان تحتاج أن تتعلم كيفية التعامل معه جنبًا إلى جنب مع الأمراض المعدية الأخرى".

وأشار تيدروس إلى أن ما يقدر بإصابة من كل 10 قد تسببت بكوفيد طويل الأمد، ما يعني أن مئات الملايين من الناس سيكونون بحاجة إلى رعاية طويلة الأجل.

كما كشف رئيس منظمة الصحة العالمية أن وباء كوفيد-19 تسبب في تعطيل برامج التلقيح لأمراض أخرى، حيث فقد نحو 67 مليون طفل حقنة لقاح أساسية واحدة على الأقل بين عامي 2019 و2021.

وقال إن معدلات التلقيح تراجعت إلى ما كانت عليه عام 2008، ما أدى إلى تفشي الحصبة والخناق وشلل الأطفال والحمى الصفراء، داعيًا جميع الدول إلى مواجهة "العوائق التي تحول دون التلقيح".