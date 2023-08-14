10 معلومات عن المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 

تسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في حالة من الخوف من وجود إصابات جديدة أكثر في شدة المرض وحدة الأعراض او تسبب حالات وفيات كما كان في بداية ظهور وباء كورونا.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن طبيعة المتحور الجديد الذي يسمى إيريس أو EG.5 والذي يعتبر أحد متحورات فيروس كورونا ولا يختلف عن متحور أوميكرون.

وترصد فيتو أهم المعلومات عن المتحور الجديد EG.5

1-سريع الإنتشار

2- لديه لقدرة على الهروب من مناعة الجسم

Advertisements

3-خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون

4- ظهر لأول مرة في 17 فبراير 2023

5- يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور أوميكرون مع وجود طفرات إضافية

6- نسبة انتشاره في العالم 17%

7- نسبة الخطورة منه مصنفة بأنها منخفضة

8- لم يثبت أنه يسبب أعراض شديدة للإصابة

9- أعراض الإصابة تشبه الفيروسات التنفسية ومتحورات فيروس كورونا

10- صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه يخضع للمراقبة حاليا

متحور فيروس كورونا الجديد

جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا «كوفيد 19» بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فيما يخص الموقف الوبائي في مصر، فإنه بداية من شهر أبريل وحتى الآن، بدأت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس 2023 حتى الآن، وجميع المتحورات المنتشرة حاليًا تنتمي إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.

وتابع «عبد الغفار» إن الوزارة تتابع الموقف الوبائى للفيروسات التنفسية، بما فيها كوفيد-19، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة فى المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، ويتم فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معمليًا لمرض كوفيد-19 بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر، لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة داخل جمهورية مصر العربية.

حالة الطوارئ الصحية لمرض كوفيد-19

وأشار «عبدالغفار» إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت انتهاء حالة الطوارئ الصحية لمرض كوفيد-19 على مستوى العالم، في 5 مايو 2023، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح فيروس كوفيد-19 متوطنًا بجميع دول العالم ويتم التعامل معه كباقي الأمراض التنفسية الحادة الأخرى، مضيفا أن المتحور السائد حاليًا في العالم هو المتحور أوميكرون وهو سريع الانتشار ولكنه أقل حدة وأقل خطورة من المتحورات الأخرى، ومازالت تظهر متحورات فرعية جديدة من المتحور أوميكرون وجميعها تتسبب في حدوث حالات بسيطة ولم تظهر أي دلائل على زيادة في شدة المراضة أو الخطورة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.