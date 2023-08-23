حبس تشكيل عصابي للإتجار في الحشيش والهيروين بالمنوفية
قررت النيابة العامة بالمنوفية، حبس تشكيل عصابي تم ضبطه بحوزته بندقية خرطوش وكمية من مخدرى الحشيش والهيروين، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، أكدت قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى القاهرة والمنوفية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم بمحافظة المنوفية.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض "سنجة" - ميزان حساس).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
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