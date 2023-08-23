الأربعاء 23 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع طالب في حادث تصادم دراجة نارية بشبرا الخيمة

مصرع طالب في حادث
مصرع طالب في حادث تصادم،فيتو

لقى طالب مصرعه إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسبب السرعة الزائدة، حيث اصطدم المتوفى بالدراجة النارية بسيارة متوقفة على جانب الطريق من الخلف، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

 

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وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وأمرت بالتحفظ على الدراجة النارية، وسرعة ضبط السيارة وقائدها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق شركات البترول بمنطقة مسطرد دائرة القيم ووفاة طالب.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "مصطفى أ ا"، 15 سنة، طالب، حيث إنه أثناء سيره بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة القسم، فوجئ بتوقف سيارة على جانب الطريق، وبسبب سرعته الزائدة اصطدم بها من الخلف، ما أدي إلى وفاته إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، وفر قائد السيارة هاربا فور الحادث.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية شركات البترول بمنطقة مسطرد مستشفى ناصر مدير أمن القليوبية محافظة القليوبية

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