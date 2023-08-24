خبير: المؤشر الرئيسي للبورصة قادر على تخطي قمته التاريخية بدعم من الأسهم القيادية

قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة يستطيع تجاوز قمته الأخيرة عند 18400 نقطة مع تحول التجاري الدولي الذي يمتلك نسبة أكثر من ثلث المؤشر إلى الاتجاه الصاعد وتجاوزه لمستوى الـ 54 جنيهًا مع تنفيذ استحواذات تعيد للبورصة نشاطها وترفع من سيولتها اليومية لأعلى من الـ 3 مليارات والتي تتحقق حاليا بمعدل جلسة واحدة أسبوعيًّا.. مع تنفيذ برنامج الطروحات المعلن.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي يستطيع أيضًا استهداف مستوى الـ 20000 نقطة مع ارتفاع القياديات مقتربة من أسعارها العادلة الحقيقية والتي تصل الآن لمتوسط من 3 - 5 مضاعف ربحية.. ومضاعف الربحية أو مكرر الربحية هو عدد الأعوام التي يحصل فيها المستثمر على أرباح تساوي قيمة السهم عند الشراء والتي كلما قلت كان السهم أقوى ويمكنه تحقيق أرباح أعلى.

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وتابع: "متوسط مكررات الربحية في منطقة الخليج على سبيل المثال من 17 - 25.. والذي يستدعي نشاط من البورصة والاتحاد المصري الجديد للأوراق المالية للترويج والتوعية بمدى جاذبية السوق المصرى لتحقيق أعلى عائد في المنطقة.

تداولات منتصف اليوم

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات أمس الأربعاء، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% عند مستوى 18214 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 22103 نقاط، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% عند مستوى 7928 نقطة.



بينما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% عند مستوى 3715 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 5467 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238 تريليون جنيه.

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وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 18216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 22095 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 7621 نقطة.



كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% عند 17920 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% عند مستوى 21713 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% عند مستوى 7500 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 5400 نقطة.

تداولات جلسة بداية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات الأحد الماضي، بداية تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.221 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% عند 18033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 21800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 5400 نقطة.