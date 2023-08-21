خبير: قطاعات التصدير والبتروكيماويات والصناعة والبنوك تتصدر تداولات البورصة بالتعاملات الأخيرة

قال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، أنه خلال تعاملات الأسبوع ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، وسجلت 18166 نقطة بنهاية الاسبوع الماضي، قرب أعلى قمة في أبريل 2017 بدعم من الأسهم القيادية، ومع توقعات من المؤسسات العالمية والتوقع بمزيد من انخفاض قيمة العملة المحلية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع السيولة وقيم التداولات والتي ارتفعت أعلى مليار جنيه بدافع من شراء العرب والأجانب والاستفادة من فروق الأسعار الناتجة عن فروق العملة المتوقعة.

مؤشر الأفراد إيجي اكس 70

وأضاف أن مؤشر الأفراد إيجي اكس 70 يتحرك حول نقطة الارتكاز 3600، ووسط مخاوف من التأثيرات العالمية في البورصات الآسيوية والأمريكية وبيانات التضخم الأمريكية وبيانات الاقتصاد الصيني، ولكن اكثر القطاعات التي تعتبر إيجابية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية هي قطاعات التصدير، وتتمثل في قطاع البتروكيماويات والصناعة مدعومة بنتائج أعمالها الإيجابية وارتفاع جاذبيتها وتحقيق نتائج أعمال فصلية نصف سنوية مرتفعة.

القطاعات الأكثر نشاطا

وأشار إلى أن القطاع الثالث هو قطاع البنوك في ظل التشديد النقدي وارتفاع أسعار الفائدة< مما ارتفعت ودائع البنوك وحققت ارتفاعا في نتائج أعمالها مثال البنك التجاري الدولي الذي حقق خلال النصف الأول من عام 2023، 14 مليار جنيه مقابل 7 مليارات عن نفس الفترة.

اما القطاع الرابع هو قطاع العقاري وسط توقعات باستحوازات مرتقبة على أسهم مثل مصر الجديدة لإسكان والتعمير وإعادة هيكلة الأراضي مع شركات عربية.

تداولات بداية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع،

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% عند 18084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% عند مستوى 21884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 5391 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر تعاملات الأسبوع الماضي، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند 17969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 5391 نقطة.

Advertisements

تداولات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 18062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 3638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 453 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 17965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 7614 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.