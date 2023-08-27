التهابات البنكرياس، 6 أسباب للإصابة وهذه أهم الأعراض (فيديو)

التهابات البنكرياس، يعاني عدد كبير من المصابين بالتهابات البنكرياس لصعوبة التعرف على أعراض مرض التهاب البنكرياس والذهاب لزيارة الطبيب والذي قد يؤدي إلى العديد من المضاعفات التي تؤثر على صحة المريض بشكل عام.

تستعرض "فيتو" في التقرير التالى ماهى التهابات البنكرياس وأسبابها وطريقة علاجها وأهم المضاعفات التي قد تصيب المريض في حالة إهمالها.

وقال الدكتور محمد فتحي أستاذ جراحة وزراعة الكبد، بكلية الطب جامعة عين شمس والمدير الأسبق للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد أن التهاب البنكرياس يعد من الأمراض الخطيرة وهذا لكونه صعب التشخيص حيث لا يخطر على الأطباء بسهولة نظرا لأنه يتشابه في الأعراض مع العديد من الأمراض الأخرى.

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أعراض التهابات البنكرياس

وأضاف جراح الكبد أن أعرض التهاب البنكرياس تكون في العادة ألما في أعلى البطن ويستطيع المريض الشعور به في منطقة الظهر، بالإضافة إلى رغبته في الانحناء الدائم إلى الأمام والذي يحدث نتيجة عدد من الأمراض.

التهاب البنكرياس

أسباب التهاب البنكرياس

وأشار أستاذ جراحة الكبد إلى وجود العديد من الأسباب التي تنتج التهابات حادة بالبنكرياس، مؤكدًا أن أبرزها يكون الآتي:

- عيوب خلقية في القناة المرارية

- حصوات المرارة

- الكحوليات

- تناول بعض الأدوية

- ارتفاع نسبة الدهون بالدم

- بعض الأورام أو الأكياس على الكبد

خطورة التهابات البنكرياس

وأكد أن خطورة التهابات البنكرياس تتمثل في عدم وجود دواء معين لعلاجها حيث يأتي ويذهب بمفرده، مضيفًا أن كل ما يستطيع الطبيب فعله في هذه الحالة هو محاولة إصلاح الأعراض الجانبية لهذه الالتهابات الحادة بالبنكرياس، فإذا أثرت على الكلي يحاول الطبيب معالجة الكلي

وتابع أنه لا يمكن وقف الالتهاب حيث يأخذ المريض بروتوكول علاجي ولكن النتيجة غير مضمونة لا من حيث المدى أو تأثيره على المريض خلال مدة الإصابة.

التهاب البنكرياس

ما هي وظيفة البنكرياس؟

يقع البنكرياس وراء المعدة في تجويف البطن، وله اثنين من الوظائف الرئيسية، وهما إنتاج الأنسولين للسيطرة على مستويات السكر في الدم، وإنتاج الإنزيمات للمساعدة في هضم الدهون والبروتين، كذلك ينتج البنكرياس أيضا بعض الهرمونات المهمة، مثل “البولي ببتيدات، الجلوكاجون والسوماتوستاتين”.

كما يساعد البنكرياس الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي تأكله والاستفادة منه بشكل جيد، ولذلك التهاب البنكرياس من المشاكل الصحية المزعجة، والتي يجب الالتفات لها من خلال ملاحظة أعراض التهاب البنكرياس.

أطعمة تحمي البنكرياس من الالتهاب

ويمكن حماية البنكرياس من الإصابة بالالتهابات، من خلال التوقف عن شرب الكحوليات، وفحص المرارة، كما يمكن حماية البنكرياس من أي التهابات، من خلال تناول عدد من الأطعمة بانتظام منها الكركم حيث يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تحمي البنكرياس



ويمكن الاستفادة من خصائص الكركم لحماية البنكرياس، من خلال تناول كوب واحد على الأقل من الكركم كل يوم.