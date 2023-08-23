طرق التعامل مع الطفل الخجول بدون عنف

طرق التعامل مع الطفل الخجول، تتطلب من الوالدين المزيد من الوعي، والذكاء، وبشكل خاص الأم؛ لأنها أكثر قربا واحتكاكا بالطفل، وهناك العديد من طرق التعامل مع الطفل الخجول، بشكل تربوي، بعيدا عن العنف الشدة.

ويمثل الخجل عند الطفل مشكلة، عندما يصل إلى مرحلة عدم قدرته على التواصل مع الآخرين، بشكل زائد، يبدأ في الانعزال عن كل من حوله، بدافع الخجل،حتى أقرب الناس إليه من أفراد العائلة والأصدقاء.

اسباب خجل الطفل

التعامل مع الطفل الخجول

أكدت الخبيرة النفسية الدكتورة سهام حسن، أن أولى وأهم طرق التعامل مع الطفل الخجول، تتمثل في معرفة الأسباب وراء خجل الطفل الزائد، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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عندما يشعر الطفل بالنقص والاختلاف عن من حوله، بسبب عاهة جسمانية، أو مشكلة صحية، كوجود بقع او بثور في وجهه، أو وحمة بارزة في وجهه، وغيرها من المشاكل التي تؤثر على مظهره الخارجي.

إذا سمع الطفل من أهله، بعض الملاحظات السلبية على شكله، والمشكلة الخلقية التي يعاني منها، ومقارنة ذلك بإخوته، فيبدأ الشعور بالنقص يتسلل إليه، ويشعر بدمامته، أو اختلافه غير المرغوب فبه من الأهل.

احيانا يكون شعور الطفل بالنقص، يأتي من خلال المستوى الاجتماعي للأسرة، خاصة مع وضعه وسط أطفال أعلى منه في المستوى الاجتماعي، فيشعر بعدم قدرته على مجاراتهم فيما يشترونه، فيبدأ في الخجل من مستواه الاجتماعي.

تراجع المستوى الدراسي للطفل، عن زملاءه، قد يؤثر على نفسيته، ويشعره بالحرج، وبالتالي بالخجل، الذي يزداد مع عدم قدرته على تحسين مستواه الدراسي.

الخوف وانعدام الثقة والأمان، من أكثر المشاعر التي تؤدي إلى انعزال الطفل وشعوره بالخجل، فشعوره بالخوف أو القلق ممن حوله، وأنه لا يستطيع التعامل معهم، يشعره بالخجل الذي يزداد مع الوقت.

انتقاد الوالدين المستمر سلوكيات الطفل، من أجل بحثهم عن الكمال والمثالية في شخصيات ابنائهم، يجعل بعض الأطفال يشعرون بالخجل الشديد من اخطائهم، ومن الانتقاد المتكرر من الوالدين، خاصة إذا حدث ذلك أمام الأخرين.

ترديد كلمة الخجل، والشكوى المستمرة من خجل الطفل، تجعله يزداد في خجله وانعزاله.

معاناة الطفل من اضطرابات اللغة تجنب الطفل، وعدم قدرته على التواصل مع من حوله بسبب ذلك، يجعله خجولا، ميالا للانعزال.



طرق التعامل مع الطفل الخجول

الطفل الخجول

وتقدم الخبيرة النفسية أهم طرق التعامل مع الطفل الخجول، بشكل تربوي.

يجب تشجيع الطفل، ودعم ثقته بنفسه، والتغظيم من مهاراته وانجازاته ومميزاته، خاصة أمام الاخرين.

من أكثر الأخطاء التي يقع فيها الآباء، هو مقارنته بالأطفال الآخرين، فهذا السلوك يجب التوقف عنه تمامًا، حتى لا ندفع الطفل، دفعا إلى الخجل من نفسه ومن اخطاءه.

الطفل الخجول يحتاج المزيد من الدعم، والاحتواء والمحبة والتودد.

يجب تجنب نقد الطفل المتكرر، خاصة في وجود أي شخص آخر، حتى وإن كان أحد إخوته.

يجب أن يحرص الوالدين على معرفة قدرات ومهارات الطفل جيدا، لتجنب دفعه إلى القيام بأي سلوك او مهارة تفوق قدراته، حتى لا يشعر بالعجز، وبالتالي الخجل.



يمكن تدريب الطفل تدريجيا على تكوين صداقات، وتوسيع دائرة صداقاته خطوة خطوة.

تشجيع الطفل على المشاركة في الحوارات الأسرية، ثم العائلية، ولكن تدريجيًا، مع عدم التسرع في ذلك.

- العلاج العقلي الانفعالي بتعليم الطفل أن يتحدث مع ذاته لمحاولة القضاء على الأفكار السلبية مثل ( أنا خجول ) وإبدالها بأفكار أكثر إيجابية مثل (سأنجح، سأكون أكثر جرأة).