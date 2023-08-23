الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طرق التعامل مع الطفل الخجول بدون عنف

طرق التعامل مع الطفل
طرق التعامل مع الطفل الخجول بدون عنف، فيتو

طرق التعامل مع الطفل الخجول، تتطلب من الوالدين المزيد من الوعي، والذكاء، وبشكل خاص الأم؛ لأنها أكثر قربا واحتكاكا بالطفل، وهناك العديد من طرق التعامل مع الطفل الخجول، بشكل تربوي، بعيدا عن العنف الشدة.

 

ويمثل الخجل عند الطفل مشكلة، عندما يصل إلى مرحلة عدم قدرته على التواصل مع الآخرين، بشكل زائد،  يبدأ في الانعزال عن كل من حوله، بدافع الخجل،حتى أقرب الناس إليه من أفراد العائلة والأصدقاء.

 

اسباب خجل الطفل

التعامل مع الطفل الخجول

أكدت الخبيرة النفسية الدكتورة سهام حسن، أن أولى وأهم طرق التعامل مع الطفل الخجول، تتمثل في معرفة الأسباب وراء خجل الطفل الزائد، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

Advertisements


عندما يشعر الطفل بالنقص والاختلاف عن من حوله، بسبب عاهة جسمانية، أو مشكلة صحية، كوجود بقع او بثور في وجهه، أو وحمة بارزة في وجهه، وغيرها من المشاكل التي تؤثر على مظهره الخارجي.

 

إذا سمع الطفل من أهله، بعض الملاحظات السلبية على شكله، والمشكلة الخلقية التي يعاني منها، ومقارنة ذلك بإخوته، فيبدأ الشعور بالنقص يتسلل إليه، ويشعر بدمامته، أو اختلافه غير المرغوب فبه من الأهل.

 

احيانا يكون شعور الطفل بالنقص، يأتي من خلال المستوى الاجتماعي للأسرة، خاصة مع وضعه وسط أطفال أعلى منه في المستوى الاجتماعي، فيشعر بعدم قدرته على مجاراتهم فيما يشترونه، فيبدأ في الخجل من مستواه الاجتماعي.

 

تراجع المستوى الدراسي للطفل، عن زملاءه، قد يؤثر على نفسيته، ويشعره بالحرج، وبالتالي بالخجل، الذي يزداد مع عدم قدرته على تحسين مستواه الدراسي.

 

الخوف وانعدام الثقة والأمان، من أكثر المشاعر التي تؤدي إلى انعزال الطفل وشعوره بالخجل، فشعوره بالخوف أو القلق ممن حوله، وأنه لا يستطيع التعامل معهم، يشعره بالخجل الذي يزداد مع الوقت.

 

انتقاد الوالدين المستمر سلوكيات الطفل، من أجل بحثهم عن الكمال والمثالية في شخصيات ابنائهم، يجعل بعض الأطفال يشعرون بالخجل الشديد من اخطائهم، ومن الانتقاد المتكرر من الوالدين، خاصة إذا حدث ذلك أمام الأخرين.

 

ترديد كلمة الخجل، والشكوى المستمرة من خجل الطفل، تجعله يزداد في خجله وانعزاله.

معاناة الطفل من اضطرابات اللغة تجنب الطفل، وعدم قدرته على التواصل مع من حوله بسبب ذلك، يجعله خجولا، ميالا للانعزال.


طرق التعامل مع الطفل الخجول

الطفل الخجول

وتقدم الخبيرة النفسية أهم طرق التعامل مع الطفل الخجول، بشكل تربوي.

 

يجب تشجيع الطفل، ودعم ثقته بنفسه، والتغظيم من مهاراته وانجازاته ومميزاته، خاصة أمام الاخرين.

 

من أكثر الأخطاء التي يقع فيها الآباء، هو مقارنته بالأطفال الآخرين، فهذا السلوك يجب التوقف عنه تمامًا، حتى لا ندفع الطفل، دفعا إلى الخجل من نفسه ومن اخطاءه.

 

الطفل الخجول يحتاج المزيد من الدعم، والاحتواء والمحبة والتودد.

 

يجب تجنب نقد الطفل المتكرر، خاصة في وجود أي شخص آخر، حتى وإن كان أحد إخوته.

 

يجب أن يحرص الوالدين على معرفة قدرات ومهارات الطفل جيدا، لتجنب دفعه إلى القيام بأي سلوك او مهارة تفوق قدراته، حتى لا يشعر بالعجز، وبالتالي الخجل.


يمكن تدريب الطفل تدريجيا على تكوين صداقات، وتوسيع دائرة صداقاته خطوة خطوة.

 

تشجيع الطفل على المشاركة في الحوارات الأسرية، ثم العائلية، ولكن تدريجيًا، مع عدم التسرع في ذلك.

 

- العلاج العقلي الانفعالي بتعليم الطفل أن يتحدث مع ذاته لمحاولة القضاء على الأفكار السلبية مثل ( أنا خجول ) وإبدالها بأفكار أكثر إيجابية مثل (سأنجح، سأكون أكثر جرأة).

طرق تربية طفل قوي الشخصية ويتحمل المسئولية

طرق التعامل مع خناقات الأبناء خلال الإجازة الصيفية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطفل الخجول طرق التعامل مع الطفل الخجول الطفل الخجول والتعامل معه تقويم الطفل تربية الطفل الخجول أسباب خجل الطفل

مواد متعلقة

طرق التعامل مع عناد الأطفال، بدون عنف

طرق التعامل مع طفلك عندما يتعرض للكوابيس خلال نومه

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ يعلن انضمام نجم جديد لحفل "ليلة الدموع"

القصة الكاملة لانسحاب عمر خيرت من حفله، ورد الشركة المنظمة

إنذار أحمر، تعليق الدراسة بجميع مدارس مكة بسبب سوء الأحوال الجوية

الانتخابات الرئاسية، التفاصيل الكاملة المنظمة لاختيار نواب رئيس الجمهورية

أستاذ باليابان: ناسا تستعد للبحث عن كنز قارون في الفضاء

الخارجية السودانية تلغي جوازات السفر الدبلوماسية لقادة الدعم السريع

رئيس الوزراء يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة باجتماعات القمة الـ 15 لتجمع "البريكس"

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

أستاذ باليابان: ناسا تستعد للبحث عن كنز قارون في الفضاء

قطع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين بسبب العاصفة هارولد

زعيم كوريا الشمالية يوبخ حكومة بلاده بسبب خانون (صور)

سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بداية من الجمعة، السكك الحديدية تضيف قطارات جديدة

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

12 لقبا في 3 ولايات.. تعرف على بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم سماع الأغاني فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما حكم ترقيع الجلد التالف للإنسان الحي بجلد الميت؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية