إسلام الشاطر يثير غضب الزملكاوية باقتراحه لإدارة النادي الجديدة، والأهلاوية يكشفون السر

إسلام الشاطر، أثار تصريح لاعب الأهلي والمنتخب السابق إسلام الشاطر غضب جمهور نادي الزمالك، بعد مطالبته من إدارة الزمالك الجديدة عمل فترة معايشة في النادي الأهلي لتعلم الإدارة.

تصريح إسلام الشاطر يغضب جمهور الزمالك

تصريح إسلام الشاطر أغضب جمهور الزمالك، الذين ركزوا على صفقات الأهلي، مدعين أن الأهلي يقوم بتهريب اللاعبين من أنديتهم وضمهم للأهلي، مستعينين بصفقة كهربا وإمام عاشور، الأمر الذي دفع جماهير الأهلي بفك الالتباس عن تصريح الشاطر، الذي أغضب الزملكاوية.

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بدأ إسلام الشاطر مطالبته لإدارة الزمالك الجديدة، بتعليق في برنامجه فقال: "أقترح علي إداره الزمالك الجديدة أيًا كانت مين القيام بفترة معايشة في النادي الأهلي لتعلم أصول الإدارة الحديثة فيه مستجدات كتير حصلت في الإدارة ومش عيب انك تتعلم ودايما الأهلي هو الاستاذ الذي يعطي طلابه الدروس."

جمهور الزمالك يفتح النار على إسلام الشاطر

ودفع ذلك جمهور الزمالك لفتح النار على إسلام الشاطر فقال نور محمد: " يا بني المرة الوحيدة اللي الاتحاد حل فيها مجلس الأهلي من طاهر ابو زيد وزير الشباب والرياضة تم تأجيل الحل لحين النظر في القضية وإلي يومنا هذا بينظروا في القضية، انتم عندكم اللاعب بيغلط في نص الدوري وبيتعاقب بعد ما الدوري بيخلص... رئيس الاتحاد بيتحايل علي رئيس ناديك يلعب ايه وميلعبش ايه، احنا قابلنا السنغال عشان كنا تصنيف تاني ايام حسام البدري... انتم بتخطفوا اللاعيبة من الأندية والمرة الوحيدة اللي اتوقع غرامة على اللاعب قولتم ملناش فيه... اي إدارة انت..."

جماهير الزمالك غاضبون من إسلام الشاطر، فيتو



وعلق أحمد رضا زيتون فقال: "مفيش مشكله ممكن تقدم اقتراح ونشوف هنوافق عليه ولا ايه ماشى"

أما ربيع أبو أسامة فرد قائلًا: "قصد يتعلم منه تهريب اللاعبين من أنديتهم ثم يعودون الى الأهلى"

وقال وليد فاروق: "هنتعلم خراب المنافسين والاستغناءت وخساره فلوس..."

الزملكاوية يستعينون بصفقات الأهلي



أما إمام إيمو فقال: "بأمارة إمام عاشور"

وعلق إبراهيم محروس حسان فقال: " العجيب ان هذا الشخص كان في عمره وزياره للأماكن المقدسة من فترة صغيرة... المفترض يكون كلامه فيه شيء من الإلتزام والمنطق والضمير... هدانا الله وإياه."

وردت سارة أحمد فقالت: " إسلام الشاطر أقترح علي إداره الزمالك الجديدة أيًا كانت مين القيام بفتره معايشه في النادي الاهلي لتعلم اصول الإداره الحديثه فيه مستجدات كتير حصلت في الإداره ومش عيب انك تتعلم ودايما الاهلي هو الاستاذ الذي يعطي طلابه الدروس... أزاي بيتكلم كده عن الزمالك"

إسلام الشاطر يُغضب جماهير الزمالك، فيتو

وقال تامر سعيد: " ده مثال صغير لنادي الاهلي... النادي اللي اعتماده الكلي علي تهريب اللاعيبة وايجاد الثغرات في عقودهم وارسال عروض واهية وهمية وتحريضهم علي فرقهم للمغادرة واستغلال الثغرات للعودة إلي ناديهم الأحمر في ما يسمي بنادي الـ... الشهير."

وتابع تامر سعيد قائلًا: "احمد فتحي غادر الاسماعيلي ٢٠٠٧ للاحتراف في شيفيلد يونايتد الانجليزي لعب ٣ مباريات ورجع علي الاهلي، وسيد معوض غادر الاسماعيلي ٢٠٠٨ للاحتراف في طرابزون سبور التركي لعب ٤ مباريات ورجع بنفس الطريقة علي الاهلي، وعمرو السولية غادر الاسماعيلي ٢٠١٥ للاحتراف في نادي الشعب الاماراتي لعب ١٢ مباراة ورجع بنفس الكوبري علي الاحمر، وعماد النحاس غادر الاسماعيلي ٢٠٠٣ للاحتراف في النصر السعودي ملعبش ورجع للاهلي بنفس الشكل، ومحمد بركات غادر الاسماعيلي ٢٠٠٢ للاحتراف في اهلي جدة السعودي لعب ٢١ مباراة ثم العربي القطري ٩ مباريات والعودة علي الاحمر، والاشهر كان محمود عبد المنعم كهربا ٢٠١٩ والهروب من الزمالك للاحتراف في نادي برتغالي مجهول ايفيس لعب ٥ مباريات ورجع بنفس الطريقة للاهلي، والآخر كان اللاعب إمام عاشور ومغادرته الزمالك لنادي دانماركي ميتلاند لعب ٧ مباريات ورجع بكوبري علي الاهلي"

وقال محمود عرفة: "اسلام الشاطر نفسه عايز فترة معايشة يتعلم يعرف يتكلم ازاى"

أما محمد إبراهيم فعلق قائلًا: "خليه يتكلم ماهو بقي فرح عارف اني مفيش حد حيرد عليه"

جماهير الأهلي يكشفون سر تصريحات إسلام الشاطر



وقام جماهير الأهلي بفك اللبس والاشتباك في اقتراح لاعب الأهلي السابق إسلام الشاطر، مؤكدين أن جماهير الزمالك أخطأوا في فهم تصريح الشاطر.

وقال أهلاوي على طول: " الناس معظمها فاهمه غلط ومش واخدين بالهم أنه بيقسم علي اللي كانوا بيقولوا نفس الكلام علي مرتضي وان لازم اداره الاهلي تيجي تعمل معايشه في الزمالك يتعلموا فيها فنون وأصول الاداره"

أما أحمد الجندي فعلق قائلًا: "هو بيرد كلام اتقال علي قناة الزمالك بس ماينفعش لازم الدنيا تتحسن علشان الرياضة تبقي رياضة فقط"

وقال سيد توفيق عثمان: "ياجماعة عايزين نهدى شوية مفيش داعي للكلام ده احنا كنا بنزعل لما هم كانوا بيتكلموا علينا فا مش عايزين نعمل زيهم خلى الدنيا تهدى شويه ربنا يصلح حالنا وحالكم امين يارب العالمين