خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بخسائره في البطولات العربية

خالد الغندور، تسببت تدوينة للاعب الزمالك السابق، خالد الغندور، في استفزاز جماهير النادي الأهلي، وخاصة أن الغندور ذكر في تدوينته أن "البطولة الوحيدة التي حصل عليها الأهلي كانت منذ 27 عامًا، وآخر بطولة عربية هُزم فيها على أرضه من نادي الفيصلي الأردني"

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي

حديث خالد الغندور عن الأهلي خسارة النادي الأهلي من كل البطولات العربية استفز جماهير الأهلي، الذين هاجموا الغندور متسائلين "أيه دخل الأهلي في المباراة التي يلعبها الزمالك اليوم"، فيما أكد البعض أن البطولة التي يلعبها الزمالك غير معتمدة، وطالبه البعض قائلين: "جهز نفسك لمشاهدة الأهلي في كأس العالم للأندية".

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خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي، فيتو



البداية كانت عندما كتب خالد الغندور تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيها: "البطولة الوحيدة اللي حصل عليها الأهلي كانت من ٢٧ سنة وآخر بطولة عربية اتغلب الأهلي علي أرضه من الفيصلي الأردني وخسر كل البطولات التي شارك فيها ولعب مرة وانسحب من البطولة ودي انسحب عشان يرتاح وهيلعب النهاردة أمام المصري".

تدوينة خالد الغندور عن خسائر الأهلي تستفز الجماهير

استفزت تدوينة خالد الغندور جماهير الأهلي، فعلق يوسف حمودة قائلًا: "أنت بتحط الأهلي في المقارنة أيه دخل الأهلي الماتش اللي هتلعبوه النهاردة ولا البطولة اهدي... ربنا يهديك أبعد عننا شوية عينك بس عشان إحنا ماشيين بالعلاج"



ورد محمد إبراهيم قائلًا: "أنت عايز أي بردو مش فاهم"

أما أشرف فهيم فقال: "طب جهز نفسك عشان تتفرج على الأهلي في كأس العالم للأندية ولا دي بطولة ضعيفة بردوا"

وقال بن محمد: "ايوا انت بتبرر خروجك النهاردة يعني ولا أيه"

أما جلال عليوة فعلق قائلًا: "ليه كل الحقد ده علشان أنت اتأكدت أنكوا هتخسرو النهاردة وتخرجو من بطولة للأسف غير معتمدة... بقالكم أكثر من عشرين سنة مشفتوش أفريقيا"

خالد الغندور وأحداث مباراة الزمالك والنصر

وعلق محمود السيد قائلًا: "خالد أنت بتسبق وبعدين أنت بتعمل أيه عندك مرتضي مشي خلاص... وبعدين أنت أخر مرة خت أفريقيا أمته يا بائس"

وقال عبد الرحمن حسن: "معلش... أنت تفكيرك مش ساعفك عشان تفهم أن لو رحنا لعبنا البطولة... دي كنا زماننا الماتشات اللي بنلعبها دلوقتي هتتلعب بعدها وهنلحم الموسمين في بعض وإحنا فضلنا الراحة وبعدها معسكر اعداد بدل ما نفضل نلعب علطول ونقع شغل مخك شوية أنت المفروض إعلامي رياضي..."

الزمالك في البطولة العربية للأندية، فيتو



ورد محمد عبده فقال: "شكرا علي المعلومة اللي ملهاش أي لازمة"

وقال محمد مهدي: "بيمهد للخروج من البطولة"

وعلق كريم حسن قائلًا: "عندنا كأس عالم بقي معلش وفيه معسكر واللاعيبة الجديدة وأنت فاهم بقي"

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي

الجدير بالذكر أن فريق نادي الزمالك حقق فوزًا في بداية مشواره في البطولة العربية، حيث فاز على فريق الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة (4-0).

وفي مباراته الثانية مع الشباب الشعودي تلقى فريق الزمالك خسارة بهدف دون رد من الشباب، وبذلك يتوقف رصيده عند 3 نقاط؛ في المقابل، جمع فريق النصر أربع نقاط بعد التعادل السلبي في الجولة الأولى مع الشباب، واكتسح النصر منافسه الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف مقابل هدف.

مباراة الزمالك والاتحاد المنيسيري، فيتو



ويحتاج الزمالك للصعود في البطولة العربية الفوز بأي نتيجة على النصر السعودي للصعود لدور ربع النهائي، بينما يكفي للنصر التعادل بأي نتيجة للتواجد بين الثمانية.

وكان المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، قد استقر على التشكيل الذي يلعب به مباراة النصر السعودي، اليوم الخميس، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بالبطولة العربية.