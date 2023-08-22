الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

أزمة قانونية تعطل استلام اللجنة الثلاثية إدارة نادي الزمالك، اعرف التفاصيل

اللجنة الثلاثية التي
اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك، فيتو

نادي الزمالك ، شهدت الساعات القليلة الماضية ازمة قانونية داخل نادي الزمالك، بخصوص تسلم اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة النادي مقاليد الأمور بعد صدور قرار تعيينها.

وأكدت مصادر مطلعة بأن محاضر التسليم والتسلم ربما تتأخر حتى ساعة متأخرة مساء اليوم، أو يتم تأجيل بعضها إلى الغد، وذلك بسبب عدم وجود المسئولين التنفيذيين بالنادي بعد تقديم استقالتهم، وهو ما يتطلب قيام مديرية الشباب والرياضة بتسلم كافة الملفات على الوضع القائم، باعتبارها متحملة المسئولية القانونية عن هذا التسليم.

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وقالت المصادر:" مقولة الوضع القائم سيتم ذكرها في محضر التسليم والتسلم حيث من المقرر أن تقوم المديرية بتسليم اللجنة الثلاثية ولكن المديرية لن تتسلم من أحد وبالتالي ستتسلم على الوضع القائم بالنادي وهو على عكس ما كان يحدث في السابق ".

وشددت المصادر على أن لجنة المديرية الموجودة بالنادي حاليا برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل تقوم بتسلم ادارات الاشتراكات والمالية والنشاط الرياضة والاخزينة والشئون القانونية وباقي الادارة على الوضع القائم حيث أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون النادي ستتسلم من المديرية.

وقالت المصادر:" هناك تخوف منطقي من جانب اللجنة القانونية على عملية التسليم من المديرية لعدم وجود ممثلين تنفيذين من المجلس السابق يقومون بالتوقيع على محاضر التسليم والتسلم وبالتالي ربما يأخذ الأمر بعض الوقت نظرا لكثرة الملفات وحساسيتها ".

 

الزمالك، كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موقف مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، من الترشح لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وأكد أشرف صبحي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن مرتضى منصور أكد له عدم ترشحه في الانتخابات القادمة لنادي الزمالك من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "نشكر مجلس إدارة الزمالك الوطني المحترم الذي استقال عن طيب خاطر، وفضل المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية، اللجنة التنفيذية مهمتها الدعوة لإجراء انتخابات الزمالك، ومن يريد الترشح فليترشح ليتكون مجلس إدارة جديد وحتى تكوين المجلس سندعم الزمالك بكل ما نستطيع".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته قائلا: "الأندية الجماهيرية ندعمها دائمًا ونقف بجوارها في خطوات التطوير، الزمالك ناد كبير نتابع خطواته بعد تعيين لجنة تنفيذية لإدارته".

 

يذكر أن الوزارة كانت قد قررت تكليف اللجنة الثلاثية المكونة من: اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي المدير التنفيذي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا النشاط الرياضي، بإدارة شئون النادي، وذلك عقب استقالة المجلس السابق بالكامل من منصبه، لحين إجراء الانتخابات القادمة في أقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
 

من ناحية أخرى، عقدت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع اللجنة الثلاثية لتسليمها مهام عملها بالقلعة البيضاء. 

وتسلمت اللجنة الجديدة بنادي الزمالك مهام عملها في نادي الزمالك، بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة أسماء الثلاثي. 

وبدأت اللجنة الثلاثية مهام عملها، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية اجتماعًا بعد تسلم المهمة مباشرة. 

 

اللجنة الثلاثية تتسلم رسميا نادي الزمالك،فيتو

من ناحيته قال اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك: "أطمئن جمهور الزمالك، واحنا جايين لكي نعمل لنادي الزمالك من أجل أعضائه وجماهيره".

وتابع موسى في تصريحات خاصة لـ"فيتو": تلقيت اتصالات عديدة من  رموز النادي وأكدوا دعمهم لي وللنادي ولجمهور الزمالك والفريق.

وأوضح أن كافة أزمات الزمالك في خطة المجلس الجديد وإمكانية حلها خاصة أزمة القيد.. وقريبًا سنسمع أخبارا جيدة بشأن التجديد لـ أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح نجمي الفريق الأبيض.

 

وأعلن مسؤولو وزارة الشباب والرياضة رسميًّا أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة 

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة  (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.

 

 

 

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