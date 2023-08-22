الرئيس الصيني خلال قمة بريكس 2023: لا نريد حربا باردة جديدة ولا تكتلات تتنازع فيما بينها

صرح الرئيس الصيني، شي جين بينج، بأن محاولة تأسيس تحالفات عسكرية ستؤثر سلبا على الاستقرار العالمي، مؤكدا أن بكين لا تسعى لخوض أي صراع مع قوى كبرى.

وبدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، اليوم الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

تشكيل تحالفات عسكرية ستؤدي إلى زعزعة السلام العالمي

وأكد الرئيس الصيني خلال رسالة نقلها عنه وزير التجارة الصيني، وانج وينتاو، في افتتاح قمة "بريكس"، اليوم الثلاثاء: "أي محاولة لتشكيل تحالفات عسكرية ستؤدي إلى زعزعة السلام والاستقرار العالميين".

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وأضاف وينتاو، نقلا عن الرئيس الصيني: "لا نريد حربا باردة جديدة ولا تكتلات تتنازع فيما بينها وإنما نريد الاستقرار والازدهار وهذا منطق التنمية الإنسانية".

وأكد أن "الصين لا ترغب بالدخول في صراع مع القوى الكبرى".

وتابع: "تعلمنا الدروس من الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة واخترنا الانفتاح من أجل التعاون مع دول العالم".

وأشار إلى أن العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة والمجتمع الدولي أمام مفترق طرق والتعاون والعمل الجماعي يجب أن يتغلبا على الخلافات والنزاعات.

إنشاء عملة موحدة لمجموعة "بريكس"

من ناحيته أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن تأييده لفكرة إنشاء عملة موحدة لمجموعة "بريكس" المتمثلة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وقال الرئيس البرازيلي خلال كلمته في قمة "بريكس": "لكي ينمو الاستثمار، يجب علينا أن نضمن نمو الثقة والقدرة على التنبؤ والاستقرار القانوني والسياسي والاجتماعي للقطاع الخاص. لذلك، أنا أؤيد تبني عملة موحدة، لا تحل محل عملاتنا الوطنية".

كما نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مسؤول رفيع قوله، إن بنك مجموعة "بريكس" يعمل على تطوير عملة رقمية موحدة لدول المجموعة.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مساء اليوم أن دول مجموعة بريكس تشكل ربع حجم الاقتصاد العالمي.

ولفت رئيس جنوب غفريقيا خلال كلمته في الكلمة الافتتاحية لقمة "بريكس" في جوهانسبرج أن حجم التجارة البينية للمجموعة 162 مليار دولار خلال العام الماضي.. وأن دول بريكس تشكل ربع حجم الاقتصاد العالمي وخمس التجارة العالمية".

وأضاف رامافوزا: "حجم التبادل التجاري بين دول "بريكس" وصل إلى 162 مليار دولار خلال العام الماضي".



تقوية العلاقات الاقتصادية بين دول مجموعة بريكس

وأشار رامافوزا إلى أن مجموعة "بريكس" تعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية بين دولها وأن النمو الاقتصادي يجب أن تسوده الشفافية والاندماج ضمن معايير منظمة التجارة العالمية.



التخلص من الدولار في التسويات بين دول “بريكس”

ومن ناحيته أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته في قمة "بريكس"، استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي.

ولفت بوتين، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، أن التخلص من الدولار في التسويات بين دول "بريكس" عملية لا رجعة فيها.

وأكد بوتين أن "بريكس" تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع النمو الاقتصادي.

وأوضح بوتين أنه هناك تحديات أمام مجموعة "بريكس" من تقلبات أسعار الطاقة والتصرفات غير المسؤولة من عدة دول.



تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية

وأشار بوتين إلى أن الاستثمار في دول بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف.



وأكد بوتين أن روسيا ستعمل على إعادة توجيه تدفقات النقل والخدمات اللوجستية إلى شركاء موثوقين بما في ذلك من دول مجموعة "بريكس".



ونوه بوتين إلى أن روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد هذا العام.

وأشار إلى أن روسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الغربية مجانا.

بدء فعاليات قمة بريكس 2023

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.