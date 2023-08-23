الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

خبراء: دول القارة الأفريقية تستفيد من قمة مجموعة "بريكس"

قمة بريكس، فيتو
قمة بريكس، فيتو

كشف الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، عن وجه استفادة القارة الأفريقية من قمة مجموعة "بريكس" فى جوهانسبرج.

وقال البرديسي خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز: "إنه من خلال هذه القمة تستطيع الدول الناشئة الضعيفة والفقيرة بالقارة الأفريقية أن تستفيد من مثل هذه الأوضاع والتنافس العالمى ما بين هذه القوة الصاعدة التى باتت تتحكم فى القرار الدولي بعيدا عن فكرة الهيمنة الأحادية ووجهة النظر العالمية الواحدة.

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وتابع بأن أكثر من مسئول أكد انهم لن يتخلوا عن الدولار كعملة موحدة من الناحية السياسية، موضحا أن حضور كل تلك الوفود بالقمة له انعكاسه وتداعياته على فكرة ذلك العالم الجديد مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية والسياسية لهذه القمة.

 

قمة بريكس اجتماع حقيقى فى ظل أحداث عالمية 

 

وعلي الجانب الآخر، قال الدكتور يسرى الشرقاوى، الخبير الاقتصادى، إن قمة مجموعة "بريكس" فى جوهانسبرج، اجتماع حقيقى فى ظل أحداث عالمية كانت صعبة فى عامى 2021 و2022، للنظر فى إعادة توازنات العالم المتعدد الأقطاب.

 

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