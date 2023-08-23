الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عقارات

وزير الإسكان يتفقد مشروعات "صوارى" وبرج العرب الجديدة بالإسكندرية

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الاسكان،فيتو

يزور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، محافظة الإسكندرية، يتفقد خلالها مشروعات التجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، ومشروعات مدينة برج العرب الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما جددت  وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيراتها للمواطنين الحاجزين بشقق الإسكان الاجتماعي من مخالفة القانون بتأجير أو بيع شقق الإسكان الاجتماعي، وتطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لسنة ٢٠١٨، والذى يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة.

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وطالبت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعى.                  

وأكدت أنه تم شن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، موضحة أن الحملة تم تنفيذها بالتعاون بين جهاز المدينة برئاسة المهندس/ علاء منيع، ومسئولي الصندوق بحضور الدكتور شريف الغريب، مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، يرافقه مأمورو الضبطية القضائية بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير بالمدينة.

وأضافت " عبد الحميد " أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لسنة ٢٠١٨، والذى يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة، مطالبة المواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعى.                              

وفي ذات السياق، أوضح المهندس علاء منيع، أنه تم المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق الحي الـ16 والحى 10، بإجمالي 110 عمارات إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الشاغرة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد. 

وقال: إن الحملة أسفرت عن تحرير 70 محضرًا للوحدات السكنية المخالفة كونها ( مؤجرة أو مباعة أو تم تغيير نشاطها)، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مؤكدًا أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد، وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة تنفيذا لقانون الإسكان الاجتماعى. 

ويبدأ اليوم التقديم على أراضي الطرح الثالث للأفراد ضمن برنامج مسكن الذي تطرحه وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية للأراضي المميزة والمتوسطة والأكثر تميزًا بالمدن الجديدة.

 

خطوات التقديم على الأراضي:

 ونستعرض خطوات التقديم كالتالي:

الدخول على موقع حجز أراضى مسكن من هذا الرابط.

- مطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي ترغب به.

-إنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي).

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