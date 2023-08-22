الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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الإسكان: جار الانتهاء من تنفيذ أول مُجَمَّع مصالح حكومية مميكن بالوادي الجديد

وزير الإسكان ومحافظ
وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد، فيتو

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمحافظة.

 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان تقدم كل أشكال الدعم، وتولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالينا بمحافظة الوادى الجديد، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة، لتنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها.

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وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة وضعت تصميم مُجَمَّع المصالح الحكومية المُمَيْكَن الجارى تنفيذه حاليًا بمحافظة مطروح، كأول نموذج على مستوى الجمهورية، وجار إعداد تصميمات لمجمعات خدمية ليتم تنفيذها بمختلف المحافظات، وذلك في إطار توجه الدولة لإنشاء مجمعات حكومية على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين.

 

وأوضح اللواء محمد الزملوط، أنه جار الانتهاء من تنفيذ أول مُجَمَّع مصالح حكومية مُمَيْكَن على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ضوء خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقع شمال مدينة الخارجة، ويضم مبانى للجهات الحكومية، ومبنى للمديريات المختلفة، ومبنى للخدمات الجماهيرية، ومجمع محاكم، بالإضافة للأنشطة التجارية، والمسطحات الخضراء، وشبكات الطرق والمرافق، مع تجهيز كل تلك الجهات بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المُقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل.

 

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلى أنه تم تنفيذ أول نموذج لمنزل صديق للبيئة في ضوء توجه المحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمصنوع من مواد بديلة كالطوب المضغوط والأسقف المختلطة، على مساحة حوالي 125 م2 (3 غرف وصالة ودورة مياه ومطبخ، ومسطح أخضر حول المنزل)، ويتم استخدام الخامات المحلية الطبيعية المتوافرة، واستغلال جريد النخيل لصناعة الأبواب والشبابيك، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

أراضي مسكن، يبدأ اليوم التقديم على أراضي الطرح الثالث للأفراد ضمن برنامج مسكن الذي تطرحه وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية للأراضي المميزة والمتوسطة والأكثر تميزًا بالمدن الجديدة.

 

خطوات التقديم على الأراضي:

 ونستعرض خطوات التقديم كالتالي:

الدخول على موقع حجز أراضى مسكن من هذا الرابط.

- مطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي ترغب به.

-إنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي).

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

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